No hay nada ni nadie por encima de la ley en Coahuila: Manolo Jiménez

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reafirmó que en la entidad no hay “nada ni nadie por encima de la ley”.

Al presidir la 33 Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, acompañado por los poderes del Estado, mandos militares, Guardia Nacional, Marina Armada, fiscalías, policía estatal y municipales, así como alcaldes, el mandatario estatal destacó los resultados del modelo Coahuila en seguridad.

“En Saltillo llevamos a cabo la 33ª Sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en donde revisamos los resultados de nuestro modelo que ha hecho de Coahuila un referente nacional. Aquí la seguridad no se improvisa y los resultados son claros y contundentes. Muchas gracias a todas las instituciones representadas en este consejo por su gran apoyo para hacer de Coahuila el segundo Estado más seguro de México. Seguiremos trabajando en equipo con voluntad y coordinación por un Coahuila seguro y en orden”, destacó el gobernador.

Jiménez dijo que han sido vitales la coordinación total y voluntad de las diversas instituciones de los tres órdenes de gobierno, los tres poderes del Estado, la iniciativa privada, los organismos de la sociedad civil y los ciudadanos para entrarle al tema de seguridad.

“Entre todas y todos cerramos filas por la seguridad de Coahuila”, mencionó.

Destacó que al cierre de este 2025 se tiene la cifra más baja de homicidios desde que se tiene registro, y que prácticamente el 100 por ciento de ellos están resueltos.

“En Coahuila, toda la gente tiene la certeza que aquí mandamos las instituciones”, señaló.

Jiménez Salinas anunció que en los próximos días se homologará en Coahuila la Ley de Extorsión, con la que, recordó, en días pasado se logró la detención en La Laguna de “El Limones”, presunto extorsionador que operaba en la región de Gómez Palacio, Durango.

“Yo creo que esa fue la primera muestra de acción en todo el país con esta nueva ley de extorsión, donde se dio un golpe fuerte en La Laguna de Durango”, indicó.

Por otro lado, pidió a los ciudadanos estar pendientes de los operativos invernales, operativos navideños, así como de la atención a paisanos que transitan, por seguridad, por las carreteras de Coahuila.

“Coahuila hoy está seguro gracias a esta fórmula mágica; les pido que sigamos siendo implacables”, puntualizó.