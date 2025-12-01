Arranca proceso electoral para renovar al Congreso de Coahuila en 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El Presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, aseguró que el proceso será justo e independiente y exhortó a los más de 2.5 millones de ciudadanos a que acudan a votar
El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) dio inicio formal al Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026 , cuya Jornada Electoral se llevará a cabo el próximo 7 de junio de 2026. En este proceso, la ciudadanía coahuilense elegirá a las 25 diputaciones que integrarán el Congreso local.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los estados que prevé gasto electoral adicional en 2026
La declaratoria de inicio se realizó este lunes, 1 de diciembre de 2025 , en una Sesión Solemne de Consejo General encabezada por el Presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes. El funcionario aseguró que “la familia electoral en Coahuila está lista para el enorme reto que implica la gestión, organización y administración de este Proceso Electoral”.
Rodríguez Fuentes hizo un llamado a la ciudadanía, exhortando a los más de 2.5 millones de coahuilenses a que se presenten en las urnas y ejerzan su voto, el cual definirá el rumbo de la entidad: “A todas y todos los coahuilenses les decimos que tengan la confianza de que el árbitro electoral garantizará un Proceso Electoral justo e independiente, apegado a los principios de legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, máxima publicidad, independencia y paridad. Exhortamos a los más de 2.5 millones de ciudadanas y ciudadanos a que se presenten en las urnas y ejerzan su voto, el cual definirá el rumbo de nuestra entidad”, añadió.
Durante una Sesión Extraordinaria celebrada el mismo 1 de diciembre, el Consejo General del IEC aprobó la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en acreditarse como Observadora Electoral para el Proceso 2025-2026. La ley faculta a estas personas para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso, incluyendo la Jornada Electoral, así como el voto anticipado y de las personas en prisión preventiva.
La convocatoria, que está vigente desde el 1 de octubre , permanecerá abierta hasta el 7 de mayo de 2026. Las personas interesadas pueden registrarse a través del Portal de Observadoras y Observadores Electorales del INE, o de manera presencial en las sedes del INE o del IEC.
SUSPENSIÓN DE REMOCIONES
Además, el Consejo General aprobó un acuerdo para suspender los procedimientos de ratificación y/o remoción de los titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto. Esta decisión se tomó dada la inminencia del inicio formal del Proceso Electoral Local 2025-2026.
La propuesta busca que los esfuerzos y recursos económicos, materiales y humanos del Instituto se enfoquen completamente en cumplir con la función constitucional de la organización de las elecciones locales y el fortalecimiento de la participación ciudadana, evitando cualquier distracción en el correcto desarrollo de la elección.
Finalmente, el Consejo General también aprobó los modelos de distribución de pautado para el acceso de partidos políticos y candidaturas independientes a los medios de radio y televisión durante las precampañas, intercampañas y campañas electorales. La sesión concluyó con la entrega de un reconocimiento al Lic. José Luis Vázquez López, Exvocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Coahuila, por sus 31 años de trayectoria en el servicio electoral.