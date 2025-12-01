Arranca proceso electoral para renovar al Congreso de Coahuila en 2026

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) dio inicio formal al Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026 , cuya Jornada Electoral se llevará a cabo el próximo 7 de junio de 2026. En este proceso, la ciudadanía coahuilense elegirá a las 25 diputaciones que integrarán el Congreso local. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los estados que prevé gasto electoral adicional en 2026 La declaratoria de inicio se realizó este lunes, 1 de diciembre de 2025 , en una Sesión Solemne de Consejo General encabezada por el Presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes. El funcionario aseguró que “la familia electoral en Coahuila está lista para el enorme reto que implica la gestión, organización y administración de este Proceso Electoral”.

Rodríguez Fuentes hizo un llamado a la ciudadanía, exhortando a los más de 2.5 millones de coahuilenses a que se presenten en las urnas y ejerzan su voto, el cual definirá el rumbo de la entidad: “A todas y todos los coahuilenses les decimos que tengan la confianza de que el árbitro electoral garantizará un Proceso Electoral justo e independiente, apegado a los principios de legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, máxima publicidad, independencia y paridad. Exhortamos a los más de 2.5 millones de ciudadanas y ciudadanos a que se presenten en las urnas y ejerzan su voto, el cual definirá el rumbo de nuestra entidad”, añadió.