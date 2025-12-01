Coahuila, entre los estados que prevé gasto electoral adicional en 2026

Coahuila se colocó entre los seis estados del país que solicitaron un presupuesto especial para atender la elección local de 2027, un proceso que comenzará formalmente en el último cuatrimestre de 2026. La petición fue presentada por el organismo electoral local como parte de la proyección financiera nacional en la que los 32 Oples ingresaron sus requerimientos presupuestales para el próximo año.

A nivel nacional, los organismos electorales estatales solicitaron un total de 10 mil 249 millones 370 mil 553 pesos para operación durante 2026, además de 7 mil 41 millones 958 mil 146 pesos destinados al financiamiento de los partidos políticos locales. Dentro de ese paquete general, solo Campeche, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Nuevo León y Querétaro incluyeron una previsión específica para la organización de los comicios que se celebrarán en 2027.

El proceso electoral de ese año contempla la renovación de 17 gubernaturas, 31 congresos estatales y 30 ayuntamientos, además de que en 24 entidades se realizará la elección parcial o total de los poderes judiciales locales. Aunque la mayoría de los Oples solo presupuestó sus necesidades operativas para 2026, Coahuila anticipó la necesidad de recursos adicionales debido a las obligaciones técnicas y administrativas que implican los preparativos de un proceso comicial.

Mientras los institutos electorales de la Ciudad de México y el Estado de México fueron los que pidieron las cifras más altas —más de mil millones de pesos cada uno— Coahuila aparece en el grupo que justificó un presupuesto extraordinario exclusivamente para el arranque del proceso 2027. El contexto nacional incluye además una discusión abierta, impulsada por legisladores de Morena, sobre la posibilidad de desaparecer a los organismos locales y concentrar todas las elecciones en manos del Instituto Nacional Electoral.

Sin embargo, consejeros locales y especialistas han advertido que absorber las funciones de los 32 Oples generaría complicaciones logísticas y no representaría ahorros significativos, pues el INE tendría que operar instalaciones y contratar personal en cada estado. En ese escenario, los organismos han seguido trabajando con sus estructuras actuales y solicitando los recursos necesarios para cumplir sus atribuciones legales.

A nivel nacional también persisten dificultades financieras: al menos una decena de institutos enfrenta problemas para cubrir su operación básica y algunos incluso reportaron que no cuentan con suficiencia presupuestal para salarios y prestaciones de cierre de año. Pese a este panorama, Coahuila figura entre las entidades que ya preparan el siguiente ciclo electoral y que formalizaron ante su Congreso la necesidad de un presupuesto especial para 2026.

(Con información de Reforma)