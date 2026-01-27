Arranca programa federal con trenes de pavimentación en Coahuila

Coahuila
/ 27 enero 2026
    Arranca programa federal con trenes de pavimentación en Coahuila
    Los trenes de pavimentación permiten realizar labores de fresado, carpeta asfáltica y bacheo de forma más eficiente, beneficiando la conectividad y seguridad vial en tramos carreteros de Coahuila y otras entidades del país. FOTO: SICT
Elena Vega
por Elena Vega

Coahuila forma parte de las 16 entidades donde la SICT puso en marcha un programa de rehabilitación de carreteras federales libres de peaje, con una meta nacional de 495 kilómetros intervenidos durante el primer trimestre del año

Coahuila se encuentra entre los primeros estados del país donde el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), puso en marcha los trabajos de repavimentación de carreteras federales mediante el uso de trenes de pavimentación, una estrategia que busca agilizar el mantenimiento vial y ampliar la cobertura de atención en la red carretera libre de peaje.

En la entidad, los trabajos contemplan la rehabilitación de 50.40 kilómetros, como parte de la primera etapa del programa federal que actualmente opera en 16 estados y que, en conjunto, permitirá intervenir más de 495 kilómetros durante el primer trimestre del año.

TE PUEDE INTERESAR: Aumenta percepción de baches en Coahuila: registra Saltillo incidencia más alta

De acuerdo con la Dirección General de Conservación de Carreteras (DGCC) de la SICT, este esquema de trabajo por administración, apoyado en trenes de pavimentación, permite atender de manera más oportuna tramos deteriorados, optimizar recursos y acelerar los tiempos de ejecución en vialidades estratégicas para la movilidad regional y el transporte de mercancías.

A nivel nacional, en esta fase inicial se encuentran en funcionamiento 20 trenes de pavimentación, distribuidos en entidades como Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, además de Coahuila.

Las labores que se desarrollan en los distintos tramos carreteros incluyen fresado y colocación de carpeta asfáltica, bacheo, aplicación de microcarpeta y recuperación de pavimentos, acciones enfocadas a mejorar las condiciones de seguridad, confort y durabilidad de las vialidades federales.

En el caso de Coahuila, la intervención de estos tramos resulta clave para fortalecer la conectividad estatal, facilitar el tránsito intermunicipal y respaldar las actividades productivas que dependen de una red carretera en buenas condiciones, especialmente en corredores de alto flujo vehicular.

La SICT informó que los trabajos continuarán de manera gradual conforme avancen las etapas del programa, con el objetivo de dar mantenimiento preventivo y correctivo a la Red Carretera Federal Libre de Peaje en todo el país.

