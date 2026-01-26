Aumenta percepción de baches en Coahuila: registra Saltillo incidencia más alta

Saltillo es la ciudad de Coahuila en la que los ciudadanos percibieron en mayor porcentaje la existencia de baches en calles y avenidas al cierre de 2025, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), con datos recabados durante el cuarto trimestre de 2025, reveló que en la capital de Coahuila al menos el 85.3 por ciento de la población observó algún bache en las vialidades.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Pide Inedec recursos a Conade para rehabilitar canchas de Parque V. Carranza, La Maquinita, entre otras

La percepción de esa problemática urbana tuvo un incremento en Saltillo respecto al mismo periodo (cuarto trimestre) pero de 2024, cuando 78.8 por ciento de los ciudadanos dijo haber identificado un desperfecto en el pavimento.

La existencia de baches es el problema urbano que más aqueja a los saltillenses, quienes lo señalaron en mayor porcentaje que fallas en agua potable, tráfico, alumbrado, saturación de hospitales, delincuencia, fallas en drenaje, entre otras problemáticas.

De hecho, la identificación de baches en calles y avenidas supera por 30 por ciento la percepción de hospitales saturados, que está presente en 53 por ciento de los habitantes de Saltillo, según la encuesta.

De las tres ciudades de Coahuila que son tomadas en cuenta en la encuesta (Saltillo, Torreón y Piedras Negras), la capital tiene el porcentaje más alto con la problemática de baches.

Piedras Negras se ubica en segundo lugar, con 84 por ciento de la población; y Torreón se ubica en el tercero, con un 80.6 por ciento.

La ENSU revela que, a nivel nacional, los baches en calles y avenidas representan el problema que más observan los mexicanos, con un 86.4 por ciento; seguido de las fallas y fugas en el suministro de agua potable, con 63.9 por ciento; y calles y avenidas con embotellamientos frecuentes, con 61.2 por ciento.

“En comparación con septiembre de 2025, en diciembre de 2025 se registró un aumento estadísticamente significativo de 8.3 puntos porcentuales en cuanto a calles y avenidas con embotellamientos frecuentes; de 7.6 en cuanto a hospitales saturados o con servicio deficiente; de 7.4 en cuanto a parques o jardines descuidados y de 6.7 con respecto a servicio de transporte público deficiente; entre otros aumentos”, señala el reporte.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Coahuila presenta estrategia rumbo a la Ola Mundialista 2026

DESTACA PN EN SOLUCIONES

Sobre el desempeño de las autoridades, 29.9 por ciento de la población de 18 años y más consideró que el gobierno de su ciudad era muy o algo efectivo para resolver los problemas más recurrentes.

“Las áreas urbanas de interés donde un mayor porcentaje de la población percibió efectividad fueron Piedras Negras (68.0 %), San Pedro Garza García (63.0 %) y Ciudad del Carmen (58.1 %). Por otro lado, aquellas donde el porcentaje de la población con esta percepción resultó menor fueron Cuautitlán Izcalli (8.3 %), Acapulco de Juárez (10.8 %) y Coatzacoalcos (11.4 %)”, concluye la encuesta.