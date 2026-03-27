Arranca Ramos Arizpe operativo de Semana Santa con más de 300 elementos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con un despliegue superior a los 300 elementos de corporaciones de los 3 órdenes de gobierno, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe puso en marcha el Operativo de Semana Santa 2026, estrategia integral orientada a salvaguardar la seguridad y el bienestar de las familias durante el periodo vacacional. El arranque tuvo lugar en la entrada monumental del municipio, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado por mandos militares, autoridades estatales y representantes de dependencias federales y municipales, consolidando un esquema de coordinación interinstitucional.

En este marco, también se presentó el nuevo lema turístico “Ramos Arizpe tiene su encanto”, con el que se busca proyectar la identidad cultural, gastronómica y la hospitalidad del municipio como un destino que trasciende la visita y se convierte en experiencia.

BLINDAJE INTERINSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR SEGURIDAD El operativo contempla la participación de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Instituto Nacional de Migración, Fiscalía General del Estado, así como corporaciones estatales y municipales de seguridad y auxilio. La estrategia incluye vigilancia en zonas urbanas, carreteras, puntos turísticos y espacios recreativos, reforzando la proximidad social y la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia. Durante el banderazo, líderes religiosos locales realizaron la bendición de unidades y elementos, en un acto simbólico orientado a procurar un periodo vacacional con saldo blanco.

TURISMO Y ACTIVIDADES PARA DINAMIZAR EL TURISMO Como parte del plan integral, el gobierno municipal anunció una agenda de actividades del 2 al 4 de abril, que incluye cabalgatas, rodeos, callejoneadas y bailes populares en ejidos, comunidades y la cabecera municipal. Asimismo, se mantendrán abiertos espacios emblemáticos como Dinolandia, el Museo de Historia y Aqua-Ramos, fortaleciendo la oferta turística local y generando condiciones para la convivencia familiar en entornos seguros. El alcalde subrayó que este esfuerzo coordinado busca brindar certeza a quienes transitan y visitan el municipio durante estas fechas, priorizando la tranquilidad, el orden y la prevención.

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