Instalan en Coahuila módulos para evitar posibles extorsiones contra paisanos

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Coahuila
/ 27 marzo 2026
    Instalan en Coahuila módulos para evitar posibles extorsiones contra paisanos
    Jacqueline Durán informó sobre los módulos instalados para atender a paisanos en tránsito por Coahuila. CORTESÍA

Los puntos servirán para orientar a connacionales y prevenir abusos durante su paso por el estado

RAMOS ARIZPE, COAH.— El Instituto Nacional de Migración (INM) en Coahuila reforzó sus acciones de atención a paisanos que transitan por el estado durante esta temporada, mediante módulos informativos instalados en carreteras y aeropuertos.

La encargada de la oficina de representación del INM en la entidad, Jacquelin Durán, informó que los puntos de atención se ubican en sitios estratégicos como Carbonera, así como en los aeropuertos de Torreón y Saltillo. “Vamos a tener, en ciertos horarios, módulos establecidos; va a haber observadores paisanos”, explicó la funcionaria.

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Detalló que una de las herramientas principales del operativo es la entrega de la Guía Paisano, material que incluye información útil sobre los productos, alimentos y bienes que los connacionales pueden ingresar legalmente al país.

“Vamos a ofrecer la guía paisano, en la cual viene un código QR con todo lo relativo a lo que pueden importar al país en cuestión de alimentos y bienes”, señaló.

Además de la orientación, el instituto indicó que uno de los objetivos centrales del operativo es prevenir abusos o extorsiones contra personas que viajan por territorio nacional.

“Esa es una de las funciones principales de nosotros, evitar que los paisanos sean extorsionados y les vamos a proporcionar el apoyo correspondiente”, afirmó.

La funcionaria añadió que las personas también pueden presentar reportes o denuncias a través de los canales incluidos en esta guía, con seguimiento por parte del instituto.

“Por medio de nosotros pueden presentar sus denuncias y nosotros les damos seguimiento”, indicó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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