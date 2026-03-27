Instalan en Coahuila módulos para evitar posibles extorsiones contra paisanos

La encargada de la oficina de representación del INM en la entidad, Jacquelin Durán, informó que los puntos de atención se ubican en sitios estratégicos como Carbonera, así como en los aeropuertos de Torreón y Saltillo. “Vamos a tener, en ciertos horarios, módulos establecidos; va a haber observadores paisanos”, explicó la funcionaria.

RAMOS ARIZPE, COAH.— El Instituto Nacional de Migración (INM) en Coahuila reforzó sus acciones de atención a paisanos que transitan por el estado durante esta temporada, mediante módulos informativos instalados en carreteras y aeropuertos.

Detalló que una de las herramientas principales del operativo es la entrega de la Guía Paisano, material que incluye información útil sobre los productos, alimentos y bienes que los connacionales pueden ingresar legalmente al país.

“Vamos a ofrecer la guía paisano, en la cual viene un código QR con todo lo relativo a lo que pueden importar al país en cuestión de alimentos y bienes”, señaló.

Además de la orientación, el instituto indicó que uno de los objetivos centrales del operativo es prevenir abusos o extorsiones contra personas que viajan por territorio nacional.

“Esa es una de las funciones principales de nosotros, evitar que los paisanos sean extorsionados y les vamos a proporcionar el apoyo correspondiente”, afirmó.

La funcionaria añadió que las personas también pueden presentar reportes o denuncias a través de los canales incluidos en esta guía, con seguimiento por parte del instituto.

“Por medio de nosotros pueden presentar sus denuncias y nosotros les damos seguimiento”, indicó.