Arroyo se ‘come’ 4 metros de calle en colonia de Ramos Arizpe; en riesgo 14 familias

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, alertó sobre la crítica situación de vulnerabilidad en la colonia Analco, específicamente en la calle Chichén Itzá, debido a la inactividad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ante el constante desgaje del arroyo La Encantada. El edil explicó que el flujo del arroyo federal ha desgastado el terreno cercano a las viviendas: “Se ha estado comiendo año con año, pero en las últimas lluvias que hemos tenido han sido mucho más. Entonces sí estamos preocupados por los vecinos”, dijo el Alcalde..

Detalló que la desviación en la corriente genera un peligroso desglose en la tierra adyacente: “Hace una forma de U y ese problema hace que el agua nos humedezca toda la tierra y pues cada vez vaya cayendo. Son como unos ocho metros aproximadamente de altura”. A pesar del riesgo inminente, el Alcalde enfatizó que la normatividad impide al Municipio intervenir de forma directa: “No podemos entrar al arroyo ni podemos ni intervenir en eso porque caería una sanción”. La falta de mantenimiento preventivo ha acentuado el riesgo sobre las estructuras de la zona: “Estamos a tiempo de evitar más que todo que se los lleve, porque ya como les dije en el lapso de cinco o seis meses se ha llevado alrededor de 4 metros de calle”. Un total de 14 familias sufren esta amenaza directa en sus patrimonios: “Cuatro son las principales afectadas, pero son alrededor de 10 a 14 familias las que estarían involucradas en ese sector”, afirmó. Ante el retraso de la dependencia federal, la administración local gestiona apoyos técnicos estatales: “Ya hablé ahorita con Luis Lauro, que es el de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), nos va a ayudar con algunos estudios topográficos y de geológicos para ir avanzando con el tema”.

Las obras de contención y reordenamiento del cauce representan un gasto considerable: “El reparar la calle, el barranco y el cauce del río se vaya a llevar unos millones de pesos ahí... sí es muy caro”, afirmó. La respuesta por parte de las autoridades federales ha sido calificada de pausada: “El funcionario dice que pues que están muy lentos, que quitaron los fondos del Fonden para poder hacer contingencias y pues bueno, que los trámites se tardan años en hacerlos”. El Presidente Municipal anunció que buscarán reunirse directamente con los titulares regionales: “las acciones fueron mínimas, nulas más que todo... si no nos dan la cita, vamos a tener que ir ahí para que nos den la cita”, finalizó.

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