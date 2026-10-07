Arroyo se ‘come’ 4 metros de calle en colonia de Ramos Arizpe; en riesgo 14 familias

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Coahuila
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    Arroyo se ‘come’ 4 metros de calle en colonia de Ramos Arizpe; en riesgo 14 familias
    Más de cuatro metros de calle se ha “comido” el arroyo La Encantada, poniendo en riesgo a por lo menos 14 familias de la calle Chichén Itzá, en Ramos Arizpe. MANUEL RODRÍGUEZ

Cirtica pasividad de la Conagua el alcalde Tomás Gutiérrez Merino

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, alertó sobre la crítica situación de vulnerabilidad en la colonia Analco, específicamente en la calle Chichén Itzá, debido a la inactividad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ante el constante desgaje del arroyo La Encantada.

El edil explicó que el flujo del arroyo federal ha desgastado el terreno cercano a las viviendas: “Se ha estado comiendo año con año, pero en las últimas lluvias que hemos tenido han sido mucho más. Entonces sí estamos preocupados por los vecinos”, dijo el Alcalde..

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Detalló que la desviación en la corriente genera un peligroso desglose en la tierra adyacente: “Hace una forma de U y ese problema hace que el agua nos humedezca toda la tierra y pues cada vez vaya cayendo. Son como unos ocho metros aproximadamente de altura”.

A pesar del riesgo inminente, el Alcalde enfatizó que la normatividad impide al Municipio intervenir de forma directa: “No podemos entrar al arroyo ni podemos ni intervenir en eso porque caería una sanción”.

La falta de mantenimiento preventivo ha acentuado el riesgo sobre las estructuras de la zona: “Estamos a tiempo de evitar más que todo que se los lleve, porque ya como les dije en el lapso de cinco o seis meses se ha llevado alrededor de 4 metros de calle”.

Un total de 14 familias sufren esta amenaza directa en sus patrimonios: “Cuatro son las principales afectadas, pero son alrededor de 10 a 14 familias las que estarían involucradas en ese sector”, afirmó.

Ante el retraso de la dependencia federal, la administración local gestiona apoyos técnicos estatales: “Ya hablé ahorita con Luis Lauro, que es el de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), nos va a ayudar con algunos estudios topográficos y de geológicos para ir avanzando con el tema”.

$!El arroyo tiene ocho metros de profundidad y está a punto de afectar las viviendas.
El arroyo tiene ocho metros de profundidad y está a punto de afectar las viviendas. MANUEL RODRÍGUEZ

Las obras de contención y reordenamiento del cauce representan un gasto considerable: “El reparar la calle, el barranco y el cauce del río se vaya a llevar unos millones de pesos ahí... sí es muy caro”, afirmó.

La respuesta por parte de las autoridades federales ha sido calificada de pausada: “El funcionario dice que pues que están muy lentos, que quitaron los fondos del Fonden para poder hacer contingencias y pues bueno, que los trámites se tardan años en hacerlos”.

El Presidente Municipal anunció que buscarán reunirse directamente con los titulares regionales: “las acciones fueron mínimas, nulas más que todo... si no nos dan la cita, vamos a tener que ir ahí para que nos den la cita”, finalizó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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