Sheinbaum vuelve a criticar al Fonden acusándolo de corrupción y prácticas indebidas

México
/ 16 octubre 2025
    Sheinbaum vuelve a criticar al Fonden acusándolo de corrupción y prácticas indebidas
    Asegura que en los próximos días se presentarán datos que evidencian estas irregularidades. FOTO: ESPECIAL

Señaló que en gobiernos anteriores se simulaban emergencias para usar el Fonden de manera discrecional

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum ha criticado nuevamente al extinto Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), surgido al final de la década de los 90, al acusar que estaba plagado de corrupción y de prácticas indebidas.

El Gobierno federal cuenta con los recursos económicos necesarios para hacer frente a la emergencia que afecta a los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Sheinbaum espera 100 mmdp de deudores fiscales

Contrario a versiones anteriores, el mandatario afirmó que actualmente existe un sistema de información que permite monitorear las carreteras afectadas y planificar la restauración de las comunicaciones. “Hoy hay apoyo, recursos y un seguimiento efectivo; eso no existía antes”, señaló.

Además, denunció que en administraciones pasadas se simulaban situaciones de emergencia para activar el Fonden y disponer de los recursos de manera discrecional, particularmente en periodos cercanos a procesos electorales. En los próximos días se darán a conocer datos que revelan estas irregularidades históricas.

Temas


4T
Corrupción
Críticas

Personajes


Claudia Sheinbaum

true

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Luego de que un video viral mostrara a la presidenta pedir silencio ante el reclamo de un joven sobre estudiantes desaparecidos, Claudia Sheinbaum descartó que el estudiante tenga vínculos partidistas.

‘No he tenido problema con nadie’: rechaza Sheinbaum acusaciones tras video viral
Vecinos que se encontraban en el camino de entrega de víveres, al escuchar gritos de auxilio, localizaron al docente semienterrado.

Rescatan pobladores a profesor enterrado tras deslave en Hidalgo
El proyecto ferroviario continúa en etapa de planeación, informó el Gobierno del Estado.

Gobierno de Coahuila en identificación de predios por donde pasará el tren en Saltillo y Ramos Arizpe
SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026

SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026
Héctor Moreno puso fin a su carrera profesional después de más de 20 años, durante los cuales jugó en equipos como Pumas UNAM, AZ Alkmaar, Espanyol, AS Roma y Rayados de Monterrey.

Héctor Moreno se retira del futbol: los logros del central mexicano en México y Europa
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que las tres víctimas mortales del accidente aéreo en Michigan eran originarias de México.

SRE confirma 3 mexicanos muertos en accidente aéreo en Michigan; preparan repatriación
Emotiva. Aguilar dijo que el trabajo que actualmente realiza es lo que la mantiene a flote entre los tiempos de polémicas.

¿Otro Premio? Gana Ángela Aguilar el galardón de La Musa 2025
Anallely es propietaria de una tienda de ropa y accesorios en Libres y funge como delegada en una región marcada por la pobreza, el rezago educativo y la alta migración.

Revelan vida de lujos de delegada regional del Bienestar