Sheinbaum vuelve a criticar al Fonden acusándolo de corrupción y prácticas indebidas

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum ha criticado nuevamente al extinto Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), surgido al final de la década de los 90, al acusar que estaba plagado de corrupción y de prácticas indebidas.

El Gobierno federal cuenta con los recursos económicos necesarios para hacer frente a la emergencia que afecta a los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Contrario a versiones anteriores, el mandatario afirmó que actualmente existe un sistema de información que permite monitorear las carreteras afectadas y planificar la restauración de las comunicaciones. “Hoy hay apoyo, recursos y un seguimiento efectivo; eso no existía antes”, señaló.