Arteaga embellece la Alameda y fortalece imagen urbana del Centro Histórico

Por instrucciones de la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, cuadrillas del área de Servicios Primarios y personal de Ecología intensificaron las labores de mantenimiento, limpieza del primer cuadro y acciones de embellecimiento en la Alameda, uno de los espacios más representativos del municipio.

Como corazón turístico de nuestro Centro Histórico, la conservación de la Alameda en óptimas condiciones resulta fundamental para la dinámica económica de restauranteros, comerciantes y prestadores de servicios que dependen de la afluencia de visitantes.

TE PUEDE INTERESAR: Arteaga reforzará seguridad con nuevos elementos e inversión millonaria

Asimismo, estas acciones representan un acto de respeto hacia el valor histórico y social de este sitio emblemático para la comunidad arteaguense.

Dentro de los trabajos realizados, servidores públicos municipales llevaron a cabo la plantación de bugambilias para reforzar el ornato del lugar y mejorar su imagen urbana, contribuyendo a que habitantes y turistas disfruten de un entorno más agradable.