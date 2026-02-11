Arteaga embellece la Alameda y fortalece imagen urbana del Centro Histórico

Coahuila
/ 11 febrero 2026
    Arteaga embellece la Alameda y fortalece imagen urbana del Centro Histórico
    Se reforzó la limpieza del primer cuadro del municipio y el embellecimiento del espacio. CORTESÍA

Cuadrillas de Servicios Primarios y personal de Ecología participaron en las acciones

Por instrucciones de la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, cuadrillas del área de Servicios Primarios y personal de Ecología intensificaron las labores de mantenimiento, limpieza del primer cuadro y acciones de embellecimiento en la Alameda, uno de los espacios más representativos del municipio.

Como corazón turístico de nuestro Centro Histórico, la conservación de la Alameda en óptimas condiciones resulta fundamental para la dinámica económica de restauranteros, comerciantes y prestadores de servicios que dependen de la afluencia de visitantes.

Asimismo, estas acciones representan un acto de respeto hacia el valor histórico y social de este sitio emblemático para la comunidad arteaguense.

Dentro de los trabajos realizados, servidores públicos municipales llevaron a cabo la plantación de bugambilias para reforzar el ornato del lugar y mejorar su imagen urbana, contribuyendo a que habitantes y turistas disfruten de un entorno más agradable.

Las acciones representan un respeto al valor histórico y social del sitio emblemático.
Las acciones representan un respeto al valor histórico y social del sitio emblemático. CORTESÍA

La Administración Municipal 2025-2027 Arteaga somos Todos recuerda tanto a comerciantes como a visitantes la importancia de respetar las normas de higiene y salud en los espacios públicos, como parte del compromiso colectivo para preservar estos sitios históricos y continuar disfrutándolos en condiciones adecuadas.

De esta forma, se continuará impulsando acciones permanentes de mantenimiento y embellecimiento de los espacios públicos, con el objetivo de fortalecer la identidad, el turismo y la calidad de vida en Arteaga.

