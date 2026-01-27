Arteaga reforzará seguridad con nuevos elementos e inversión millonaria

Coahuila
/ 27 enero 2026
    Arteaga reforzará seguridad con nuevos elementos e inversión millonaria
    La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, presentó una estrategia integral que contempla más policías, mayor inversión y tecnología para reforzar la seguridad en el municipio. FOTO: ARCHIVO

La alcaldesa Ana Karen Sánchez anunció la apertura de 20 nuevas plazas y una inversión de 6 millones de pesos en equipamiento

La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, anunció este lunes una estrategia integral para fortalecer la seguridad en el municipio, que incluye la contratación de 20 nuevos elementos y una inversión histórica en equipamiento.

Durante el mes de febrero, la convocatoria para integrarse a las filas de Seguridad Pública permanecerá abierta, con el objetivo de alcanzar un estado de fuerza de 73 oficiales y cumplir con los estándares de población.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, blindado ante amenaza de gusano barrenador

“Los seguimos invitando a que se acerquen a Seguridad Pública a pedir mayor información para que puedan integrar nuestro grupo; tenemos muy buenas prestaciones y los sueldos son competitivos”, expresó la edil.

Sánchez Flores detalló que los aspirantes deben someterse a un riguroso proceso de formación y destacó que, una vez concluida su capacitación en la academia, recibirán su Certificado Único Policial y el porte de arma.

Sobre la inversión económica, la mandataria informó: “Dentro de un mes aproximadamente vamos a estar invirtiendo alrededor de 6 millones de pesos solo en Seguridad Pública; entregaremos chalecos antibalas, uniformes y armamento”.

En materia de tecnología, la alcaldesa confirmó que el sistema de videovigilancia C2 ya opera con 191 cámaras instaladas desde diciembre, con la meta de superar las 200 unidades durante el segundo semestre de este año.

Respecto a la disciplina interna, Sánchez Flores recordó que no se tolerarán faltas a la honestidad y mencionó que el año pasado un elemento fue separado de su cargo tras presentarse una situación irregular.

Finalmente, la alcaldesa señaló que trabajan para frenar la rotación de personal hacia municipios vecinos como Ramos Arizpe, mediante la mejora de las condiciones laborales, a fin de que los elementos decidan permanecer en la corporación local.

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

