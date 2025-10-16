Arteaga: entregan nuevo camino al panteón de Mesa de las Tablas tras 15 años de espera
La comunidad de Mesa de las Tablas recibió el nuevo camino al panteón, una obra que simboliza unión, memoria y reconocimiento a las generaciones que forjaron la historia de la región serrana
ARTEAGA, COAH.- Después de más de quince años de gestiones y solicitudes, las familias de Mesa de las Tablas celebraron la entrega del nuevo camino que conduce al panteón de la comunidad, una obra que simboliza unión, memoria y respeto hacia quienes forjaron la historia de esta región serrana.
La ceremonia se realizó la tarde de este miércoles con la presencia de la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, quien destacó que la rehabilitación de este acceso, con una inversión superior a 3.1 millones de pesos, no representa únicamente una mejora en infraestructura, sino un acto de reconocimiento a las generaciones que descansan en el lugar.
“Cada obra tiene un propósito más profundo: conectar familias, acercar comunidades y fortalecer el sentido de pertenencia que distingue a Arteaga”, expresó durante su mensaje.
El evento se desarrolló bajo un clima despejado y reunió a vecinos, autoridades y representantes estatales. En el presídium participaron, entre otros, el Director de Obras Públicas, Artemio Alejandro García; la regidora Elidia Patricia Moncada Sánchez, y el comisariado Homero Loera Flores.
Durante la ceremonia se realizó el arribo de autoridades, la presentación oficial del proyecto, el corte de listón y un recorrido por el camino concluido.
En su intervención, el comisariado Loera Flores agradeció el cumplimiento de un compromiso largamente esperado por la comunidad, mientras que la alcaldesa Sánchez Flores reiteró que el lema de la administración 2025-2027, “Arteaga somos todos”, refleja una forma de gobernar cercana y solidaria: “Cada comunidad, por pequeña o lejana que parezca, tiene el mismo valor y la misma voz”.
Finalmente, subrayó que el proyecto es un ejemplo de que los logros son posibles cuando Gobierno y ciudadanía trabajan en conjunto.
“Arteaga no se construye desde una oficina; se construye aquí, en cada comunidad, con la fuerza de su gente”, concluyó la alcaldesa.