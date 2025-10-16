Arteaga: entregan nuevo camino al panteón de Mesa de las Tablas tras 15 años de espera

ARTEAGA, COAH.- Después de más de quince años de gestiones y solicitudes , las familias de Mesa de las Tablas celebraron la entrega del nuevo camino que conduce al panteón de la comunidad , una obra que simboliza unión, memoria y respeto hacia quienes forjaron la historia de esta región serrana.

La ceremonia se realizó la tarde de este miércoles con la presencia de la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, quien destacó que la rehabilitación de este acceso, con una inversión superior a 3.1 millones de pesos, no representa únicamente una mejora en infraestructura, sino un acto de reconocimiento a las generaciones que descansan en el lugar.

“Cada obra tiene un propósito más profundo: conectar familias, acercar comunidades y fortalecer el sentido de pertenencia que distingue a Arteaga”, expresó durante su mensaje.

El evento se desarrolló bajo un clima despejado y reunió a vecinos, autoridades y representantes estatales. En el presídium participaron, entre otros, el Director de Obras Públicas, Artemio Alejandro García; la regidora Elidia Patricia Moncada Sánchez, y el comisariado Homero Loera Flores.