Arteaga: entregan nuevo camino al panteón de Mesa de las Tablas tras 15 años de espera

Coahuila
/ 16 octubre 2025
    Arteaga: entregan nuevo camino al panteón de Mesa de las Tablas tras 15 años de espera
    Vecinos, autoridades y representantes estatales participaron en la ceremonia que incluyó corte de listón y recorrido por la obra concluida. FOTO: CORTESÍA

La comunidad de Mesa de las Tablas recibió el nuevo camino al panteón, una obra que simboliza unión, memoria y reconocimiento a las generaciones que forjaron la historia de la región serrana

ARTEAGA, COAH.- Después de más de quince años de gestiones y solicitudes, las familias de Mesa de las Tablas celebraron la entrega del nuevo camino que conduce al panteón de la comunidad, una obra que simboliza unión, memoria y respeto hacia quienes forjaron la historia de esta región serrana.

TE PUEDE INTERESAR: ¿La has visto? Buscan a Lesly Guadalupe; desapareció en Saltillo el 12 de octubre

$!La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó la entrega del nuevo camino al panteón de Mesa de las Tablas, obra que representó más de 3.1 millones de pesos en inversión.
La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó la entrega del nuevo camino al panteón de Mesa de las Tablas, obra que representó más de 3.1 millones de pesos en inversión. FOTO: CORTESÍA

La ceremonia se realizó la tarde de este miércoles con la presencia de la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, quien destacó que la rehabilitación de este acceso, con una inversión superior a 3.1 millones de pesos, no representa únicamente una mejora en infraestructura, sino un acto de reconocimiento a las generaciones que descansan en el lugar.

“Cada obra tiene un propósito más profundo: conectar familias, acercar comunidades y fortalecer el sentido de pertenencia que distingue a Arteaga”, expresó durante su mensaje.

El evento se desarrolló bajo un clima despejado y reunió a vecinos, autoridades y representantes estatales. En el presídium participaron, entre otros, el Director de Obras Públicas, Artemio Alejandro García; la regidora Elidia Patricia Moncada Sánchez, y el comisariado Homero Loera Flores.

Durante la ceremonia se realizó el arribo de autoridades, la presentación oficial del proyecto, el corte de listón y un recorrido por el camino concluido.

$!La obra refleja el lema de la administración 2025-2027, “Arteaga somos todos”, y el compromiso de Gobierno y ciudadanía trabajando de la mano.
La obra refleja el lema de la administración 2025-2027, “Arteaga somos todos”, y el compromiso de Gobierno y ciudadanía trabajando de la mano. FOTO: CORTESÍA

En su intervención, el comisariado Loera Flores agradeció el cumplimiento de un compromiso largamente esperado por la comunidad, mientras que la alcaldesa Sánchez Flores reiteró que el lema de la administración 2025-2027, “Arteaga somos todos”, refleja una forma de gobernar cercana y solidaria: “Cada comunidad, por pequeña o lejana que parezca, tiene el mismo valor y la misma voz”.

Finalmente, subrayó que el proyecto es un ejemplo de que los logros son posibles cuando Gobierno y ciudadanía trabajan en conjunto.

“Arteaga no se construye desde una oficina; se construye aquí, en cada comunidad, con la fuerza de su gente”, concluyó la alcaldesa.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Arteaga
Coahuila
Sierra De Arteaga

true

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La agrupación, integrada por 35 familias de la Región Centro, representa a madres, padres, hermanas e hijos que buscan a sus seres queridos desaparecidos.

Obtienen acta constitutiva Colectivo de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Monclova
true

‘Aquí Vamos Gratis’: Una buena solución para el transporte público en Saltillo
true

Tecnología y ciberseguridad en la fiscalización
Se prevé una ocupación hotelera del 90% en Saltillo y una derrama económica sin precedentes.

Llega el fin de semana más vaquero del año: inauguran Rodeo Saltillo 2025
Operaciones encubiertas contra Venezuela

Operaciones encubiertas contra Venezuela
Los trabajos contemplan albañilería, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, además de mobiliario sanitario.

Saltillo: avanza remodelación de recinto ferial, adjudican baños norte a empresa Salas López
true

Coahuila: Rodeo Gubernatura 2029 (I)
true

Eutanasia, el derecho a morir con dignidad