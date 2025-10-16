¿La has visto? Buscan a Lesly Guadalupe; desapareció en Saltillo el 12 de octubre

Saltillo
/ 16 octubre 2025
    ¿La has visto? Buscan a Lesly Guadalupe; desapareció en Saltillo el 12 de octubre
    Lesly vestía pantalón y sudadera negra, tenis negros y mochila rosa al momento de su desaparición. FOTO: REDES SOCIALES

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Lesly Guadalupe Shizuko Jiménez de la Cruz, de 27 años, reportada como no localizada desde el 12 de octubre de 2025 en el municipio de Saltillo.

Según el reporte oficial, Lesly salió de su domicilio en la colonia Brisas Poniente alrededor de las 09:00 horas del 12 de octubre, con dirección al Lienzo Charro El Arroyo, donde trabajaba como promotora de la empresa Préstamos del Norte. Desde entonces, no se ha tenido comunicación con ella.

La joven tiene las siguientes señas particulares:

Letra “S” en brazo derecho

Tatuaje de una mona en el cuello, lado izquierdo

Tatuaje con la leyenda “Hip Hop” en brazo izquierdo

Lunar abultado en labio superior

Lunar debajo del ojo izquierdo

Cicatriz en abdomen por operación

Descripción física:

Tez morena

Cabello largo, negro y ondulado

Ojos color café oscuro

Complexión regular

Estatura: 1.62 m

Peso aproximado: 50 kg

Vestimenta al momento de su desaparición:

Pantalón negro, sudadera negra, tenis negros y mochila de tela color rosa.

La Fiscalía destacó que cualquier información que contribuya a su localización es valiosa y pidió a la ciudadanía comunicarse a los siguientes números: 911 o a los teléfonos 844 392 7199, 844 438 0700, 844 452 1999 y 844 506 2447 (WhatsApp).

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

