¿La has visto? Buscan a Lesly Guadalupe; desapareció en Saltillo el 12 de octubre

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Lesly Guadalupe Shizuko Jiménez de la Cruz, de 27 años, reportada como no localizada desde el 12 de octubre de 2025 en el municipio de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: detienen a hombre por acosar a joven en ruta ‘Aquí vamos gratis’

Según el reporte oficial, Lesly salió de su domicilio en la colonia Brisas Poniente alrededor de las 09:00 horas del 12 de octubre, con dirección al Lienzo Charro El Arroyo, donde trabajaba como promotora de la empresa Préstamos del Norte. Desde entonces, no se ha tenido comunicación con ella.