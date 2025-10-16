¿La has visto? Buscan a Lesly Guadalupe; desapareció en Saltillo el 12 de octubre
La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Lesly Guadalupe Shizuko Jiménez de la Cruz, de 27 años, reportada como no localizada desde el 12 de octubre de 2025 en el municipio de Saltillo.
Según el reporte oficial, Lesly salió de su domicilio en la colonia Brisas Poniente alrededor de las 09:00 horas del 12 de octubre, con dirección al Lienzo Charro El Arroyo, donde trabajaba como promotora de la empresa Préstamos del Norte. Desde entonces, no se ha tenido comunicación con ella.
La joven tiene las siguientes señas particulares:
Letra “S” en brazo derecho
Tatuaje de una mona en el cuello, lado izquierdo
Tatuaje con la leyenda “Hip Hop” en brazo izquierdo
Lunar abultado en labio superior
Lunar debajo del ojo izquierdo
Cicatriz en abdomen por operación
Descripción física:
Tez morena
Cabello largo, negro y ondulado
Ojos color café oscuro
Complexión regular
Estatura: 1.62 m
Peso aproximado: 50 kg
Vestimenta al momento de su desaparición:
Pantalón negro, sudadera negra, tenis negros y mochila de tela color rosa.
La Fiscalía destacó que cualquier información que contribuya a su localización es valiosa y pidió a la ciudadanía comunicarse a los siguientes números: 911 o a los teléfonos 844 392 7199, 844 438 0700, 844 452 1999 y 844 506 2447 (WhatsApp).