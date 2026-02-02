Arteaga refuerza limpieza en la Alameda por alta afluencia de visitantes

Coahuila
/ 2 febrero 2026
    Arteaga refuerza limpieza en la Alameda por alta afluencia de visitantes
    Autoridades municipales reiteraron el llamado a locatarios y visitantes a hacer uso de los depósitos de basura y mantener una conducta responsable. FOTO: CORTESÍA

Ante el incremento de familias y turistas que acuden cada domingo a la Alameda Venustiano Carranza, el Gobierno Municipal de Arteaga intensificó las labores de limpieza y mantenimiento, con recorridos programados

Ante la elevada afluencia de visitantes que se registra cada domingo en la Alameda Venustiano Carranza, la Administración Municipal 2025-2027, bajo el lema Arteaga Somos Todos, reforzó las acciones de limpieza y mantenimiento en este espacio público, considerado uno de los principales atractivos turísticos de la cabecera municipal.

Autoridades municipales informaron que, como parte de esta estrategia, personal de Servicios Primarios realiza dos recorridos especiales los domingos, programados a las 16:00 y 22:00 horas, con el objetivo de mantener condiciones óptimas de higiene y ofrecer un entorno adecuado tanto para las familias de Arteaga como para quienes visitan el municipio.

$!El Gobierno Municipal reforzó las labores de higiene para conservar una imagen urbana ordenada y segura.
El Gobierno Municipal reforzó las labores de higiene para conservar una imagen urbana ordenada y segura. FOTO: CORTESÍA

Estas labores buscan atender el incremento en la generación de residuos que se presenta durante los fines de semana, cuando la alameda concentra una mayor actividad recreativa y comercial, convirtiéndose en un punto de convivencia familiar y social.

De manera paralela, el Gobierno Municipal reiteró el llamado a locatarios, comerciantes y visitantes para hacer uso adecuado de los depósitos de basura instalados en el área y conducirse con responsabilidad y conciencia ciudadana, al subrayar que el cuidado de los espacios públicos es una tarea compartida entre autoridades y sociedad.

Asimismo, se recordó que las autoridades municipales actúan conforme a la normativa vigente en materia de salud pública y protección ambiental cuando se detectan conductas como arrojar basura, escombro u otros desechos en la vía pública, arroyos o parajes naturales, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades de la sierra.

$!Personal de Servicios Primarios del municipio de Arteaga realiza recorridos especiales de limpieza y mantenimiento en la Alameda Venustiano Carranza.
Personal de Servicios Primarios del municipio de Arteaga realiza recorridos especiales de limpieza y mantenimiento en la Alameda Venustiano Carranza. FOTO: CORTESÍA

Estas acciones incluyen también la atención puntual a reportes y denuncias ciudadanas, con el fin de prevenir daños al entorno natural y mantener una imagen urbana ordenada y segura.

Con estas medidas, la Administración Municipal reafirmó su compromiso con la preservación del medio ambiente, la salud pública y la promoción de una cultura de respeto a los espacios comunes, fortaleciendo la imagen de Arteaga como un destino limpio, ordenado y sustentable para residentes y turistas.

