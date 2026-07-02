‘Volveré más veces’: Roberto Carlos anuncia proyectos con la Fundación Real Madrid en Saltillo

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    ‘Volveré más veces’: Roberto Carlos anuncia proyectos con la Fundación Real Madrid en Saltillo
    El alcalde Javier Díaz González dio la bienvenida al exfutbolista brasileño en el templete principal. CORTESÍA

Roberto Carlos visitó Saltillo para el Fut Fest, donde fue recibido por autoridades y aficionados, destacando la seguridad y el trato de la ciudad

La leyenda del fútbol mundial, Roberto Carlos da Silva Rocha, visitó este jueves la ciudad de Saltillo para participar en el evento Fut Fest, donde fue recibido con entusiasmo por cientos de aficionados locales.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio la bienvenida oficial al exfutbolista desde el templete principal, destacando la relevancia de su presencia para la comunidad y la posición de la ciudad a nivel nacional.

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$!El exfutbolista convivió con los asistentes y dejó abierta la posibilidad de regresar a Saltillo para impulsar proyectos de la Fundación Real Madrid.
El exfutbolista convivió con los asistentes y dejó abierta la posibilidad de regresar a Saltillo para impulsar proyectos de la Fundación Real Madrid. CORTESÍA

“Roberto, bienvenido a Saltillo, a la capital más segura de México. Bienvenido a una de las ciudades más competitivas de la República Mexicana, el cariño de la gente de Saltillo”, expresó el edil durante su intervención.

El mandatario municipal resaltó el contraste de la agenda del astro brasileño, quien apenas dos días antes se encontraba en compromisos internacionales junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, antes de arribar a tierras coahuilenses.

$!El exseleccionado brasileño agradeció el cariño de los saltillenses y aseguró sentirse encantado con la ciudad.
El exseleccionado brasileño agradeció el cariño de los saltillenses y aseguró sentirse encantado con la ciudad. CORTESÍA

Por su parte, Roberto Carlos tomó el micrófono para agradecer el recibimiento de los ciudadanos y de las autoridades locales: “Mucha alegría estar aquí contigo, como con tu familia, estar con la gente aquí por todo ese cariño”.

El exdefensor del Real Madrid y de la selección de Brasil se mostró complacido con las condiciones de la capital y el trato recibido, indicando: “Hablamos de la seguridad que tiene esta ciudad, entonces estoy súper encantado de estar aquí”.

$!Cientos de aficionados se dieron cita para recibir a Roberto Carlos durante el Fut Fest en Saltillo.
Cientos de aficionados se dieron cita para recibir a Roberto Carlos durante el Fut Fest en Saltillo. CORTESÍA
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Asimismo, el exseleccionado de la “verdeamarela” dejó abierta la puerta para próximos proyectos en la región, manifestando de manera directa ante los asistentes que: “Volveré más veces porque tenemos aquí proyectos que cumplir, principalmente en la Fundación Real Madrid”.

Al concluir el protocolo, las autoridades locales entregaron al exjugador un sarape de Saltillo debidamente enmarcado y un balón de fútbol decorado con arte huichol, para posteriormente dar paso a la firma de autógrafos con los fanáticos.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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