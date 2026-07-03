El ICE refuerza sus operativos y llega a 10.000 detenciones en 5 días

Por: Hamed Aleaziz Las autoridades federales de migración han detenido a más de 10.000 personas en los últimos cinco días, un aumento considerable que se debe a una campaña interna de ICE para aumentar el número de detenciones. Según documentos obtenidos por The New York Times y entrevistas con funcionarios federales, los líderes de la agencia ordenaron en los últimos días a altos funcionarios del ICE que concentraran los esfuerzos de sus agentes en la detención de migrantes que desean deportar. Los agentes de ICE han detenido a personas durante controles de las autoridades de inmigración, en controles de tráfico y en la calle. Al parecer, esta campaña ha dado resultados, ya que las cifras recientes de detenciones se han duplicado aproximadamente con respecto a las 1000 que se realizaban cada día a principios de este año.

A los oficiales del ICE se les comunicó que la Casa Blanca quería un aumento de las detenciones, según tres funcionarios con conocimiento de las conversaciones. Uno de ellos dijo que no estaba claro cuánto tiempo podría mantenerse ese ritmo, pero que a los responsables del ICE se les había indicado que el nuevo objetivo para la aplicación de la ley era 2000 detenciones al día. Este repunte se ha producido sin el revuelo de las operaciones de gran visibilidad mediática del año pasado, en las que las autoridades anunciaron con antelación su intención de centrarse en ciudades como Chicago y Los Ángeles, y desplegaron un gran número de agentes en las calles. Markwayne Mullin, el secretario de Seguridad Nacional, se comprometió a llevar a cabo una campaña de control más discreta tras el caos de una operación de un mes de duración en Minnesota, donde agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses.

El aumento de las detenciones sugiere que el presidente Donald Trump está decidido a cumplir su promesa de hacer deportaciones masivas, un objetivo que cuenta con el apoyo de sus seguidores conservadores, pero que ha provocado una reacción política negativa debido a las tácticas de mano dura del gobierno. El gobierno de Trump ha prometido medidas más agresivas, sobre todo después de que la Corte Suprema ampliara en días recientes el poder del presidente para establecer la política federal de inmigración, aunque haya socavado su intento de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de migrantes ilegales y visitantes. “Nuestro mensaje es claro: si vienes a nuestro país de forma ilegal, te encontraremos, te detendremos y te deportaremos”, dijo Lauren Bis, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado. Las noticias sobre un repunte en las detenciones se han empezado a filtrar, sembrando el miedo en las comunidades de migrantes y entre sus defensores, que ya estaban muy nerviosos después de que la Corte Suprema dictaminara que Trump podía poner fin a las protecciones contra la deportación para personas procedentes de países devastados por desastres y guerras en el marco del programa de Estatus de Protección Temporal. En los últimos días, los agentes del ICE han lanzado una intensa ofensiva para aumentar las detenciones. Los arrestos alcanzaron su punto álgido el sábado, cuando las autoridades detuvieron a más de 2400 personas, según documentos obtenidos por el Times. El número de detenidos en los centros del ICE ha aumentado en casi 4000, hasta superar las 63.000 personas bajo custodia de la agencia hasta este martes, según documentos internos. En correos electrónicos dirigidos al personal de ICE, los responsables de la agencia aplaudieron las últimas cifras.

“Quiero darles las gracias personalmente a cada uno de ustedes por sus extraordinarios esfuerzos este pasado fin de semana”, escribió esta semana Marcos Charles, jefe de la división de deportaciones de ICE. “Gracias a su dedicación, profesionalidad y compromiso inquebrantable con nuestra misión, las operaciones de control y expulsión han logrado resultados operativos notables”.

Se ordenó a los altos cargos de ICE que se aseguraran de que el mayor número posible de agentes trabajara los siete días de la semana y que destinaran al 80 por ciento de sus efectivos a operaciones de detención, según dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para comentar conversaciones internas. También se esperaba que los supervisores de alto rango colaboraran estrechamente en las operaciones. El año pasado, Stephen Miller, subjefe de gabinete de Trump, fijó un objetivo de 3000 detenciones al día para la agencia, una cifra que no se pudo alcanzar. Desde entonces, la agencia ha contratado a miles de nuevos agentes y su presupuesto se ha incrementado en millardos de dólares para reforzar las medidas de control. En todo el país, abogados y defensores de los migrantes han informado de un repunte en las redadas. En el sur de Texas, la hermana Letty Ugboaja, una monja nigeriana, fue detenida mientras se dirigía a la iglesia el domingo por la mañana, según la hermana Norma Pimentel, su compañera. Ugboaja es una enfermera local que también colabora en una parroquia de la zona. Pimentel llamó a los líderes locales al enterarse de la detención, y pronto se involucraron funcionarios del Congreso que presionaron para que la pusieran en libertad. El domingo la dejaron salir de la custodia de ICE, y Pimentel estaba allí para recibirla. Pimentel dijo que Ugboaja estaba muy alterada al salir. “Le costó un rato poder hablar; no paraba de llorar”, dijo. En el sur de Florida, los abogados han estado en alerta. Cindy Blandon, una abogada especializada en inmigración de Miami, dijo que uno de sus clientes, un nicaragüense con dos hijos, tenía una audiencia en el tribunal de inmigración fijada para 2027, pero fue detenido por el ICE el lunes durante una visita de control rutinaria. Y en Utah, Ysabel Lonazco, una abogada especializada en migración, también ha notado un repunte. Ha hablado con varios clientes, entre ellos un hombre que, este fin de semana, iba conduciendo cuando la agencia lo detuvo por haber excedido el plazo de su visado. “Esto genera aún más miedo en la comunidad”, dijo. “La gente no quiere salir de casa. Tienen miedo de subirse al coche para ir a hacer las compras. Están aterrorizados con estas detenciones”.

Uno de sus clientes, Arturo, un mexicano de 48 años, fue detenido en Salt Lake City cuando se dirigía a un partido de fútbol el domingo, según su esposa, Veronica. Ella dijo que la detención había destrozado a su familia. “Están deteniendo a la gente, ten mucho cuidado”, le dijo su marido desde el centro de detención del ICE, contó ella a través de un intérprete. Dijo que su hijo de 13 años quedó traumatizado por la detención de su padre, quien, antes de su detención, trabajaba casi todos los días de la semana fabricando muebles, añadió.