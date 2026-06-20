Saltillo bajo un manto gris: La hazaña viral de un ciudadano que capturó la tormenta desde el Cerro del Pueblo

La tarde de este sábado, mientras el cielo de Saltillo se caía a pedazos y la mayoría de los ciudadanos buscaba refugio contra los truenos y la implacable lluvia, un saltillense decidió caminar en sentido contrario al miedo. Armado únicamente con su teléfono celular, un impermeable y una gran dosis de pasión, José Emmanuel Estrada subió a la cima del emblemático Cerro del Pueblo para convertirse en los ojos de toda una ciudad.

José Emmanuel ya lo presentía. Al ver las nubes negras coronar la capital coahuilense, supo que el espectáculo natural sería digno de recordar. Su destino fue la icónica cruz que vigila Saltillo. Desde esa cumbre, logró capturar un video que ha asombrado en redes sociales: una densa e imponente cortina gris avanzando sobre las colonias, mientras el rugido de los relámpagos musicalizaba la postal. “Sabía que iba a llover, por lo que me lancé a lo alto”, narró José en sus transmisiones, contagiando la adrenalina del momento a los internautas.

EL RUGIR DE UN ARROYO EN PLENO CENTRO DE SALTILLO Las imágenes compartidas en comunidades como Fotos Saltillo no tardaron en hacerse virales. Pero el festín visual no terminó en las alturas. José Emmanuel también logró documentar la bravura del Arroyo del Pueblo, el cual cruza una parte de la Zona Centro de la ciudad y que, debido a la intensidad del fenómeno, recuperó un caudal histórico que dejó boquiabiertos a los vecinos. Ver ese cauce habitualmente ligero transformado en un río indomable despertó la nostalgia y el respeto de los saltillenses.

EL SALDO DE LA TORMENTA La tormenta de este sábado puso a prueba a la infraestructura urbana. Las intensas precipitaciones provocaron severos encharcamientos, el cierre preventivo de diversas vialidades y dejaron a varios vehículos varados en las corrientes de las calles bajas. Afortunadamente, las autoridades locales informaron que no pasó a mayores: no se reportaron personas lesionadas y los incidentes quedaron únicamente en daños materiales menores.

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