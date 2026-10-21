Arteaga: Reúne UAdeC a investigadores en congreso de ciencia y humanidades

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    Arteaga: Reúne UAdeC a investigadores en congreso de ciencia y humanidades
    Autoridades de la Universidad Autónoma de Coahuila y representantes de los centros de investigación inauguraron el III Congreso de Ciencia, Tecnología, Academia y Humanidades en el Campus Arteaga. CORTESÍA

El encuentro contempla conferencias, ponencias y carteles científicos sobre innovación, sostenibilidad, salud y educación

ARTEAGA, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) inauguró el III Congreso de Ciencia, Tecnología, Academia y Humanidades en la Infoteca del Campus Arteaga, con la participación de investigadores, docentes y estudiantes que durante tres días presentarán avances científicos e intercambiarán propuestas para atender problemáticas sociales.

El encuentro, coordinado por la Facultad de Ingeniería, el Centro de Investigación y Geociencias Aplicadas (CIGA) y el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), se desarrolla del 21 al 23 de octubre y busca fortalecer la colaboración entre distintas disciplinas e instituciones.

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La ceremonia inaugural fue encabezada por el rector de la UAdeC, Jesús Octavio Pimentel Martínez, acompañado por Luis Gutiérrez Flores, director de Investigación y Posgrado; Juan Carlos Ortiz Cuéllar, director de la Facultad de Ingeniería; Luis Fernando Camacho Ortegón, director del CIGA, y Felisa Torres González, directora del CIQA, además de otras autoridades y representantes de las instituciones participantes.

BUSCAN VINCULAR INVESTIGACIÓN CON PROBLEMAS SOCIALES

Durante el mensaje de bienvenida, Juan Carlos Ortiz Cuéllar destacó que el congreso representa un esfuerzo conjunto para impulsar la generación de conocimiento y promover el trabajo interdisciplinario.

Invitó a los asistentes a aprovechar las presentaciones, discutir los resultados de las investigaciones y establecer vínculos que permitan desarrollar proyectos colaborativos.

Por su parte, Luis Fernando Camacho Ortegón señaló que los desafíos actuales requieren la participación de distintas áreas del conocimiento, particularmente para desarrollar investigaciones relacionadas con el cuidado del agua, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la protección del territorio.

$!Investigadores, docentes y estudiantes participan en conferencias, ponencias y presentaciones de carteles científicos sobre innovación y desarrollo.
Investigadores, docentes y estudiantes participan en conferencias, ponencias y presentaciones de carteles científicos sobre innovación y desarrollo. CORTESÍA

Felisa Torres González subrayó que la ciencia y la tecnología deben contribuir al desarrollo nacional y traducirse en beneficios para la población, mediante la formación de profesionales capaces de proponer soluciones innovadoras con responsabilidad social y ambiental.

TRES DÍAS DE CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES

Al declarar inaugurado el encuentro, el rector Jesús Octavio Pimentel Martínez reconoció el trabajo de las instituciones organizadoras para generar espacios de intercambio entre la ciencia, la tecnología, la academia y las humanidades.

Señaló la importancia de que estos ámbitos dialoguen para atender los retos de Coahuila y del País, y exhortó a los estudiantes a participar activamente, expresar sus inquietudes y convertir sus ideas en propuestas de investigación y desarrollo.

El programa contempla conferencias magistrales, ponencias y presentaciones de carteles científicos durante los tres días de actividades.

$!El congreso aborda temas como inteligencia artificial, energías sostenibles, química aplicada, salud, educación y protección ambiental.
El congreso aborda temas como inteligencia artificial, energías sostenibles, química aplicada, salud, educación y protección ambiental. CORTESÍA

Entre los temas se encuentran nuevos materiales, química aplicada, automatización, energías sostenibles, inteligencia artificial, salud, educación y protección ambiental, áreas en las que investigadores y estudiantes podrán compartir resultados y explorar oportunidades de colaboración.

Con este encuentro, la Universidad busca propiciar el intercambio académico y fortalecer la vinculación entre instituciones dedicadas a la investigación y la formación de profesionales.

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