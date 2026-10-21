Arteaga: Reúne UAdeC a investigadores en congreso de ciencia y humanidades

ARTEAGA, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) inauguró el III Congreso de Ciencia, Tecnología, Academia y Humanidades en la Infoteca del Campus Arteaga, con la participación de investigadores, docentes y estudiantes que durante tres días presentarán avances científicos e intercambiarán propuestas para atender problemáticas sociales.

El encuentro, coordinado por la Facultad de Ingeniería, el Centro de Investigación y Geociencias Aplicadas (CIGA) y el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), se desarrolla del 21 al 23 de octubre y busca fortalecer la colaboración entre distintas disciplinas e instituciones.

La ceremonia inaugural fue encabezada por el rector de la UAdeC, Jesús Octavio Pimentel Martínez, acompañado por Luis Gutiérrez Flores, director de Investigación y Posgrado; Juan Carlos Ortiz Cuéllar, director de la Facultad de Ingeniería; Luis Fernando Camacho Ortegón, director del CIGA, y Felisa Torres González, directora del CIQA, además de otras autoridades y representantes de las instituciones participantes.

BUSCAN VINCULAR INVESTIGACIÓN CON PROBLEMAS SOCIALES

Durante el mensaje de bienvenida, Juan Carlos Ortiz Cuéllar destacó que el congreso representa un esfuerzo conjunto para impulsar la generación de conocimiento y promover el trabajo interdisciplinario.

Invitó a los asistentes a aprovechar las presentaciones, discutir los resultados de las investigaciones y establecer vínculos que permitan desarrollar proyectos colaborativos.

Por su parte, Luis Fernando Camacho Ortegón señaló que los desafíos actuales requieren la participación de distintas áreas del conocimiento, particularmente para desarrollar investigaciones relacionadas con el cuidado del agua, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la protección del territorio.