La Sociedad Astronómica de Saltillo invita a mirar al cielo y pensar con rigor en sus próximos eventos

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    La Sociedad Astronómica de Saltillo invita a mirar al cielo y pensar con rigor en sus próximos eventos
    A través de la observación telescópica y charlas sobre pensamiento crítico, la Sociedad Astronómica de Saltillo promueve la ciencia como una herramienta clave para el desarrollo del conocimiento ciudadano. REDES SOCIALES
Elena Vega
por Elena Vega

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A través de una excursión científica en viñedos y una conferencia sobre pensamiento crítico en el Museo del Desierto, el organismo busca impulsar el acceso a la información enriquecedora para formar una ciudadanía más analítica e informada

La ciencia no solo nos permite comprender las maravillas del cosmos, sino que se posiciona como una de las herramientas más valiosas para el crecimiento humano.

La información fundada en evidencia es siempre un recurso enriquecedor para tomar mejores decisiones y ser mejores en sociedad. Bajo este argumento, la Sociedad Astronómica de Saltillo A.C. (S.A.S.) ha preparado una agenda especial de divulgación y observación astronómica abierta a la comunidad durante el mes de octubre.

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VIAJE ENTRE LAS ESTRELLAS, FÓSILES Y VIÑEDOS EN GENERAL CEPEDA

El primer evento agendado es una Excursión Astronómica en colaboración con Trex Tours y Bodega Amonites, la cual se llevará a cabo el viernes 23 de octubre en el municipio de General Cepeda, Coahuila.

La velada promete combinar el encanto de la enología con el rigor de la ciencia mediante:

Observación con telescopios: Guiada por expertos para explorar los cuerpos celestes.

Charlas especializadas: Sesiones enfocadas en astronomía, paleontología y la historia del viñedo.

Fotografía lunar: Oportunidad para los asistentes de capturar imágenes detalladas de la Luna.

Para solicitar información o realizar reservaciones para este recorrido, la organización ha puesto a disposición el teléfono 844 197 3693.

PENSAMIENTO CRÍTICO: ‘¿POR QUÉ SABEMOS LO QUE SABEMOS?’

Posteriormente, el martes 28 de octubre de 2026 a las 7:30 p.m., la sede del conocimiento será el auditorio del Museo del Desierto en Saltillo, donde se impartirá la conferencia ”Pensamiento crítico: ¿por qué sabemos lo que sabemos?”.

La charla estará a cargo de Ale Sanz, destacada divulgadora de astronomía y creadora de contenido en Huella CÓSMICA, cuyo trabajo se enfoca en combatir la desinformación y brindar herramientas analíticas para cuestionar afirmaciones, evaluar evidencias y construir argumentos sólidos.

La actividad es de carácter familiar y completamente gratuita, e incluye al finalizar una sesión práctica de observación por telescopio. La iniciativa invita al público a no memorizar respuestas, sino a aprender a preguntar, analizar y razonar.

Con estas acciones, la Sociedad Astronómica de Saltillo reitera que el acceso a la divulgación científica y al conocimiento verificable es el camino más directo para nutrir nuestro criterio y transformarnos en una sociedad más consciente, curiosa y reflexiva.

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Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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