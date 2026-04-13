Arteaga se reinventa: ofrece nueva oferta turística con experiencias de naturaleza y aventura

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Coahuila
/ 13 abril 2026
    Arteaga se reinventa: ofrece nueva oferta turística con experiencias de naturaleza y aventura
    Campos de girasoles y nuevas atracciones fortalecen el turismo rural en la sierra de Arteaga. CORTESÍA

Actividades recreativas, rutas de aventura y celebraciones locales fortalecen la atracción de visitantes en la sierra

ARTEAGA, COAH.- San Antonio de las Alazanas, ubicado en el Pueblo Mágico de Arteaga, amplía su propuesta para visitantes con una serie de dinámicas enfocadas en el contacto con la naturaleza y el turismo estacional, consolidándose como uno de los destinos más atractivos del sureste de Coahuila para este 2026.

Entre las novedades destacan los campos de girasoles y la próxima incorporación de cultivos de calabaza, los cuales se suman a la ya tradicional producción de manzana, ofreciendo una experiencia integral para quienes buscan actividades al aire libre en un entorno serrano.

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EXPERIENCIAS RURALES Y AVENTURA

Uno de los proyectos que ha cobrado relevancia es la Huerta de Girasoles, impulsada por el emprendedor José de Jesús Durán Flores, la cual ha evolucionado de una iniciativa agrícola enfocada en la polinización a un espacio turístico de gran afluencia.

En su segunda temporada, el proyecto ha ampliado su extensión territorial e integrado nuevas experiencias, como paseos en tractor y recorridos entre sembradíos de girasol, donde los visitantes pueden cortar flores de gran tamaño y llevarlas consigo, además de participar en la tradicional cosecha de manzana.

A ello se suman rutas de senderismo de aproximadamente 18 kilómetros, que permiten explorar los bosques y paisajes montañosos de la región, conocida como la “Suiza de México”, consolidando una oferta que combina recreación, deporte y contacto directo con la naturaleza.

TRADICIÓN, CULTURA Y ACTIVIDADES DE TEMPORADA

De manera paralela, la comunidad se prepara para la Feria de la Manzana, una de las celebraciones más representativas de la localidad, que incluirá actividades como rodeo, cabalgatas, desfiles de carros alegóricos y presentaciones en el teatro del pueblo.

Este conjunto de eventos y atractivos posiciona a San Antonio de las Alazanas como un punto clave dentro del turismo regional, al integrar tradición, cultura y experiencias innovadoras que fortalecen la economía local y promueven la identidad de la zona.

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