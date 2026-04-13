Refuerzan Estado y municipio de Acuña estrategia conjunta para proteger a la niñez

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Acuña
/ 13 abril 2026
    Refuerzan Estado y municipio de Acuña estrategia conjunta para proteger a la niñez
    Los titulares de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) en la Región Norte del Estado y en el municipio de Acuña sostuvieron una reunión de trabajo, con el fin de fortalecer las acciones de protección a la infancia. Cortesía

Autoridades buscan mejorar la atención legal y psicológica en casos que involucren a menores en situación de riesgo

ACUÑA, COAH.— Con el objetivo de fortalecer las acciones de protección a la infancia, los titulares de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) en la Región Norte del estado y en el municipio de Acuña sostuvieron una reunión de trabajo.

El subprocurador estatal, Ricardo Alderete, y el procurador municipal, Francisco Alonso Chaires, acordaron coordinar agendas y esfuerzos para brindar una atención más eficiente a niñas, niños y adolescentes de la localidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/aplazan-audiencia-de-adolescente-acusado-de-abuso-contra-su-hermanito-en-acuna-PJ19980681

Entre las acciones específicas destacan:
- Atención coordinada a casos de riesgo reportados por corporaciones de seguridad que involucren a menores.
- Asistencia legal conjunta en audiencias donde participen niñas, niños y adolescentes.
- Seguimiento psicológico compartido para garantizar un acompañamiento integral.

Alderete recordó que la Pronnif tiene la responsabilidad de garantizar, proteger y promover los derechos humanos de la infancia y adolescencia, interviniendo cuando estos son vulnerados mediante apoyo legal, psicológico y social. Subrayó que una adecuada coordinación entre estado y municipio permitirá cumplir con esta misión de manera más eficaz.

La Procuraduría cuenta, además, con un cuerpo policial único en el país, especializado en investigar casos que afectan a menores de edad. Este equipo atiende reportes de omisión de cuidados y, en situaciones de riesgo, puede determinar el retiro temporal de un niño o niña de su hogar para salvaguardar su integridad.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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