Refuerzan Estado y municipio de Acuña estrategia conjunta para proteger a la niñez

El subprocurador estatal, Ricardo Alderete, y el procurador municipal, Francisco Alonso Chaires, acordaron coordinar agendas y esfuerzos para brindar una atención más eficiente a niñas, niños y adolescentes de la localidad.

ACUÑA, COAH.— Con el objetivo de fortalecer las acciones de protección a la infancia, los titulares de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) en la Región Norte del estado y en el municipio de Acuña sostuvieron una reunión de trabajo.

Entre las acciones específicas destacan:

- Atención coordinada a casos de riesgo reportados por corporaciones de seguridad que involucren a menores.

- Asistencia legal conjunta en audiencias donde participen niñas, niños y adolescentes.

- Seguimiento psicológico compartido para garantizar un acompañamiento integral.

Alderete recordó que la Pronnif tiene la responsabilidad de garantizar, proteger y promover los derechos humanos de la infancia y adolescencia, interviniendo cuando estos son vulnerados mediante apoyo legal, psicológico y social. Subrayó que una adecuada coordinación entre estado y municipio permitirá cumplir con esta misión de manera más eficaz.

La Procuraduría cuenta, además, con un cuerpo policial único en el país, especializado en investigar casos que afectan a menores de edad. Este equipo atiende reportes de omisión de cuidados y, en situaciones de riesgo, puede determinar el retiro temporal de un niño o niña de su hogar para salvaguardar su integridad.