Asaltan con violencia taquería en Piedras Negras y roban 20 mil pesos

De acuerdo con la información disponible, alrededor de las 11:00 horas un hombre de complexión robusta, que ocultaba parcialmente su identidad con lentes oscuros y un sombrero tipo pescador, ingresó al negocio Taquito Express y amenazó con una navaja a una empleada para obligarla a entregar el dinero contenido en la caja registradora. Tras apoderarse del efectivo, abandonó el lugar con rumbo desconocido.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un individuo cometió un robo con violencia la mañana de ayer lunes en un establecimiento de alimentos ubicado sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño, a la altura de la colonia Privada Blanca, de donde sustrajo aproximadamente 20 mil pesos en efectivo.

Al sitio acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Policía Civil Coahuila y de otras corporaciones de seguridad para tomar conocimiento de los hechos y recabar información con el personal del establecimiento, quienes aportaron características del presunto responsable.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este caso. De manera extraoficial, trabajadores del establecimiento señalaron la posibilidad de que el responsable sea un exempleado que conocía la operación del negocio; sin embargo, dicha versión no ha sido confirmada por las autoridades.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, que llevará a cabo la recopilación de declaraciones y el análisis de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia con el propósito de identificar al responsable y esclarecer el robo.