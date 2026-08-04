Asaltan con violencia taquería en Piedras Negras y roban 20 mil pesos

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Asaltan con violencia taquería en Piedras Negras y roban 20 mil pesos
    El asaltante amenazó con una navaja a una empleada para cometer el robo y quitarle 20 mil pesos en efectivo. ESPECIAL

El establecimiento afectado se ubica en la colonia Privada Blanca

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un individuo cometió un robo con violencia la mañana de ayer lunes en un establecimiento de alimentos ubicado sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño, a la altura de la colonia Privada Blanca, de donde sustrajo aproximadamente 20 mil pesos en efectivo.

De acuerdo con la información disponible, alrededor de las 11:00 horas un hombre de complexión robusta, que ocultaba parcialmente su identidad con lentes oscuros y un sombrero tipo pescador, ingresó al negocio Taquito Express y amenazó con una navaja a una empleada para obligarla a entregar el dinero contenido en la caja registradora. Tras apoderarse del efectivo, abandonó el lugar con rumbo desconocido.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/intenta-quitarse-la-vida-y-desata-movilizacion-en-saltillo-CA22559795

Al sitio acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Policía Civil Coahuila y de otras corporaciones de seguridad para tomar conocimiento de los hechos y recabar información con el personal del establecimiento, quienes aportaron características del presunto responsable.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este caso. De manera extraoficial, trabajadores del establecimiento señalaron la posibilidad de que el responsable sea un exempleado que conocía la operación del negocio; sin embargo, dicha versión no ha sido confirmada por las autoridades.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, que llevará a cabo la recopilación de declaraciones y el análisis de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia con el propósito de identificar al responsable y esclarecer el robo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Asaltos
Robos
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: No es autoestima, también es contexto

NosotrAs: No es autoestima, también es contexto
true

Mirador 03/08/2026
true

La izquierda, a examen en Michigan
true

¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención
true

De mi viaje a New York, mejor conocido ahora como Mamdanistán
true

Ateneo Fuente: Palabras de bondad
true

Empatará Fiscalía estatal operatividad con FGR
true

Infantino y la Ley de Audiencias de Sheinbaum