Asaltante huye en taxi tras atracar Oxxo en Parras; es detenido gracias a alerta del ruletero

Coahuila
/ 30 octubre 2025
    Asaltante huye en taxi tras atracar Oxxo en Parras; es detenido gracias a alerta del ruletero
    Detienen a ladrón que simuló portar arma en un segundo atraco en la misma semana. FOTO: PEDRO PESINA/VANGUARDIA

Un joven de 25 años asaltó un Oxxo en Parras, amenazando con un arma simulada; huyó en un taxi, pero gracias a la alerta del conductor fue detenido por la Policía Municipal

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Rafael “N”, de aproximadamente 25 años, fue detenido tras asaltar un negocio de conveniencia en Parras la tarde del lunes. El sujeto ingresó al establecimiento —un Oxxo ubicado a la entrada del municipio, junto a una gasolinera— y fingió ser un cliente más mientras tomaba unas frituras.

TE PUEDE INTERESAR: Menor con autismo ingiere veneno en CAM 27 de Torreón; madre denuncia negligencia

Al llegar a la caja, amenazó al empleado y le exigió el dinero de la venta, asegurando que portaba un arma entre sus ropas. Durante todo el atraco mantuvo las manos dentro de las bolsas de su sudadera, simulando sacar el arma para intimidar a la víctima.

El cajero, temiendo por su integridad, entregó alrededor de 2 mil pesos en efectivo, monto que tenía en caja tras el reciente cambio de turno. Inmediatamente después, el asaltante abordó un vehículo de alquiler para huir del lugar.

Sin embargo, el conductor del taxi, al percatarse de la situación, alertó a las autoridades mediante el número de emergencias 911. Minutos más tarde, elementos de la Policía Municipal localizaron el vehículo y lograron la detención del sospechoso, quien fue trasladado a los separos municipales y puesto a disposición del Ministerio Público.

Hasta el miércoles, el representante legal del negocio aún no se había presentado a interponer la denuncia correspondiente. Cabe señalar que este establecimiento ha sido víctima de robo en dos ocasiones durante la última semana.

Temas


Asaltos
Inseguridad

Localizaciones


Coahuila
Parras de la Fuente

