Menor con autismo ingiere veneno en CAM 27 de Torreón; madre denuncia negligencia

Torreón
/ 29 octubre 2025
    Menor con autismo ingiere veneno en CAM 27 de Torreón; madre denuncia negligencia
    El menor afectado fue trasladado a urgencias, donde se confirmó la intoxicación por raticida y recibió un lavado de estómago; la madre denuncia la ausencia de protocolos de seguridad y la negligencia del personal del centro educativo. FOTO: UNSPLASH

A pesar de la recuperación de su hijo tras una semana de malestar estomacal, April Antuna mantiene su preocupación por la integridad del menor y exige medidas concretas y responsabilidades legales para los responsables del incidente

TORREÓN, COAH.- Una madre de familia ha presentado una indignante denuncia pública tras un grave incidente ocurrido en el Centro de Atención Múltiple (CAM) número 27 de la colonia Las Fuentes. Su hijo, un menor de 11 años con diagnóstico de autismo nivel tres, ingirió veneno para ratas que, según la madre, se encontraba al alcance en el escritorio de la maestra.

El suceso ocurrió durante el primer día de clases de septiembre.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Vinculan a proceso al responsable de la obra en la que murió un niño

La madre, April Antuna, relató que ella misma tuvo que intervenir para sacar el veneno de la boca del menor.

Lo más preocupante fue la respuesta del personal del CAM 27: en lugar de activar protocolos de emergencia, “lo único que hicieron aquí fue mandarme a comprar un litro de leche”, afirmó Antuna, denunciando la total ausencia de un protocolo de seguridad para casos de emergencia.

Tras la falta de auxilio por parte de la escuela, la mujer llevó a su hijo a urgencias, donde se confirmó la intoxicación por el raticida y fue sometido a un lavado de estómago.

Aunque el niño se recuperó tras una semana de malestar estomacal, la madre teme por la integridad de su hijo y exige justicia.

Antuna ha interpuesto denuncias y demandas contra la institución y la profesora responsable. Sin embargo, lamenta la falta de seguimiento y resolución por parte de las autoridades educativas, a pesar de promesas incumplidas, como el cambio de la maestra.

Tengo miedo por la vida de mi hijo, por su integridad”, concluyó la madre, haciendo un llamado urgente a que se tomen las medidas necesarias contra los responsables de la negligencia en el centro educativo.

