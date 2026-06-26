Busca Fiscalía General de Coahuila alcanzar 10 mil ciudadanos conectados a red de seguridad en Ramos Arizpe

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    Busca Fiscalía General de Coahuila alcanzar 10 mil ciudadanos conectados a red de seguridad en Ramos Arizpe
    Federico Fernández Montañez proyecta, para diciembre llegar a 10 mil ciudadanos “afiliados” a grupos de WhatsApp de seguridad. MANUEL RODRÍGUEZ

Ampliarán colaboración entre habitantes y autoridades

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las estrategias conjuntas para reforzar la seguridad en la Región Sureste de Coahuila, la Fiscalía General del Estado anunció una meta ambiciosa para el municipio de Ramos Arizpe. Se proyecta que para el mes de diciembre se logre duplicar la cifra actual de comités ciudadanos integrados a la tecnología de proximidad.

El titular de la dependencia, Federico Fernández Montañes, explicó que el operativo “A tu colonia la cuidamos todas y todos” no solo busca la presencia policial en las calles, sino robustecer la red de comunicación directa entre los vecinos y los mandos de seguridad mediante plataformas digitales.

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“Ahí van, ahí van. Hay 5 mil ciudadanos, lo estamos afinando. Mira, Saltillo, ustedes fueron testigos, son 100 mil ciudadanos. Entonces, ¿cuál es la idea? La meta que tenemos contando con toda la fuerza municipal, nos vamos a poner una meta de aquí a diciembre: 10 mil ciudadanos en Ramos Arizpe”, detalló el Fiscal General.

De acuerdo con las autoridades estatales, la consolidación de estos esquemas resulta prioritaria para mantener los indicadores delictivos a la baja y mejorar la capacidad de respuesta ante las problemáticas específicas de cada sector habitacional, fomentando la corresponsabilidad.

$!La coordinación entre elementos de seguridad y ciudadanía es básica para combatir la delincuencia..
La coordinación entre elementos de seguridad y ciudadanía es básica para combatir la delincuencia.. MANUEL RODRÍGUEZ

“¿Cómo lo duplicamos? Ahorita nadamás en la UPRA sumamos 300 jóvenes; yo estuve ahí encabezando esa plática. Se les da mucha información a los muchachos y ahora sí que con información, pues ya estamos”, puntualizó respecto a las incorporaciones educativas recientes.

El funcionario reiteró que el blindaje del Estado se complementa con la participación activa de la ciudadanía y el monitoreo diario en territorio, enfatizando que la seguridad pública demanda una labor constante que no admite pausas ni conformismos institucionales.

“Siempre hay tuercas que apretar, siempre, y más en el tema de seguridad, no es una obra concluida. Es un tema de día a día y a eso venimos a ubicar. La gente te escribe; si confían, pues seguimos trabajando en un tema de seguridad”, conclujo el Fiscal.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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