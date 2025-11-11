Aseguran no habrá daños ecológicos durante el desarrollo de ‘Mesa Longboard Fest’ en el ejido Mesa de las Tablas

Coahuila
/ 11 noviembre 2025
    Aseguran no habrá daños ecológicos durante el desarrollo de ‘Mesa Longboard Fest’ en el ejido Mesa de las Tablas
    Alain Carvajal, organizador del Mesa Longboard Fest 2025, aseguró que el evento no representa un riesgo ambiental y que se reforzarán las medidas de cuidado de la naturaleza. FOTO: CORTESÍA

Mesa Longboard Fest 2025 en Arteaga refuerza medidas ambientales para garantizar la seguridad de los asistentes y la protección de la naturaleza durante el festival de patinetas

Alain Carvajal, fundador y organizador de Mesa Longboard Fest 2025, rechazó que este evento de carreras sobre patinetas, a efectuarse del 20 al 23 de noviembre en el ejido Mesa de las Tablas, represente una amenaza al medio ambiente.

Informó que, en esta séptima edición, se reforzarán las medidas que en años anteriores se establecieron para prevenir precisamente este tipo de daños.

TE PUEDE INTERESAR: Obispo emérito Raúl Vera sufre caída en el Centro de Saltillo y comparte imágenes de sus heridas en redes

Aseguró que el aumento exponencial del flujo vehicular en el área y el constante desplazamiento de las miles de personas que acudirán a este espectáculo deportivo, turístico y cultural no deteriorarán la naturaleza.

Para su cuidado, se han fijado reglas en relación con los servicios sanitarios, el control de la basura que se genera y el encendido de fogatas, todo ello en coordinación con las autoridades del Gobierno Municipal de Arteaga, afirmó.

$!Personal de Ecología, Turismo y Seguridad Pública vigilará el cumplimiento de las normas del festival, incluyendo el manejo de basura y el resguardo de menores de edad.
Personal de Ecología, Turismo y Seguridad Pública vigilará el cumplimiento de las normas del festival, incluyendo el manejo de basura y el resguardo de menores de edad. FOTO: CORTESÍA

Personal de las áreas de Ecología, Turismo y Seguridad Pública permanecerá los cuatro días del festival para apoyar a los organizadores en el resguardo del evento y el respeto a los lineamientos propios del espectáculo, destacó.

Además de firmar una responsabilidad para hacerse cargo de la protección y comportamiento de los menores de edad, los participantes y familias no podrán transitar por áreas restringidas.

$!Durante los cuatro días del festival, personal de Ecología, Turismo y Seguridad Pública supervisará el respeto a las normas, el manejo de basura y la seguridad de los asistentes.
Durante los cuatro días del festival, personal de Ecología, Turismo y Seguridad Pública supervisará el respeto a las normas, el manejo de basura y la seguridad de los asistentes. FOTO: CORTESÍA

Por otra parte, se les instruirá para que los desechos que se produzcan durante su estancia en el lugar los depositen en recipientes dispuestos para ello, y que no usen botellas de vidrio, a fin de evitar que, por el “efecto lupa”, ocurran incendios.

Alain Carvajal destacó que, después de seis ediciones de Mesa Longboard Fest, los participantes y visitantes han tomado mayor conciencia sobre el respeto a la naturaleza; no hay nada de qué preocuparse”.

Temas


Festivales

Localizaciones


Arteaga
Coahuila

true

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La joven de Saltillo compartió su experiencia en redes sociales para crear conciencia sobre el manejo del gas y la importancia de valorar la vida.

Un año después de la explosión, joven de Saltillo narra su lucha por sobrevivir

El diputado Antonio Attolini pidió que empresas coahuilenses sean tomadas en cuenta en la construcción del Tren del Norte.

Diputado pide incluir a empresas coahuilenses en construcción del Tren del Norte
La diputada Guadalupe Oyervides (izq.), presentó una iniciativa para incorporar la figura de “violencia a través de interpósita persona” en la legislación de Coahuila, con el objetivo de proteger a las mujeres frente a modalidades de agresión indirecta.

Proponen reconocer en Coahuila la violencia a través de interpósita persona como modalidad de agresión contra las mujeres
La sesión se llevará a cabo en el Salón de Sesiones del Palacio del Congreso del Estado.

Segundo informe de Manolo Jiménez: 24 de noviembre en Saltillo y el 26 en Torreón
En sesión del Congreso del Estado, los diputados Jorge Valdés (PVEM) y Álvaro Moreira (PRI) presentaron dos iniciativas para reformar el artículo 261 del Código Penal de Coahuila.

Diputados de Coahuila buscan tipificar como delitos lesiones a animales y sustracción de mascotas
Autoridades sanitarias refuerzan la vigilancia epidemiológica en escuelas de Piedras Negras.

Piedras Negras: detectan nueve casos de varicela en escuela; activan clases a distancia
Trampolín

Trampolín
Triste panorama

Triste panorama