Aseguran no habrá daños ecológicos durante el desarrollo de ‘Mesa Longboard Fest’ en el ejido Mesa de las Tablas

Alain Carvajal, fundador y organizador de Mesa Longboard Fest 2025, rechazó que este evento de carreras sobre patinetas, a efectuarse del 20 al 23 de noviembre en el ejido Mesa de las Tablas, represente una amenaza al medio ambiente.

Informó que, en esta séptima edición, se reforzarán las medidas que en años anteriores se establecieron para prevenir precisamente este tipo de daños.

Aseguró que el aumento exponencial del flujo vehicular en el área y el constante desplazamiento de las miles de personas que acudirán a este espectáculo deportivo, turístico y cultural no deteriorarán la naturaleza.

Para su cuidado, se han fijado reglas en relación con los servicios sanitarios, el control de la basura que se genera y el encendido de fogatas, todo ello en coordinación con las autoridades del Gobierno Municipal de Arteaga, afirmó.