Aseguran no habrá daños ecológicos durante el desarrollo de ‘Mesa Longboard Fest’ en el ejido Mesa de las Tablas
Mesa Longboard Fest 2025 en Arteaga refuerza medidas ambientales para garantizar la seguridad de los asistentes y la protección de la naturaleza durante el festival de patinetas
Alain Carvajal, fundador y organizador de Mesa Longboard Fest 2025, rechazó que este evento de carreras sobre patinetas, a efectuarse del 20 al 23 de noviembre en el ejido Mesa de las Tablas, represente una amenaza al medio ambiente.
Informó que, en esta séptima edición, se reforzarán las medidas que en años anteriores se establecieron para prevenir precisamente este tipo de daños.
Aseguró que el aumento exponencial del flujo vehicular en el área y el constante desplazamiento de las miles de personas que acudirán a este espectáculo deportivo, turístico y cultural no deteriorarán la naturaleza.
Para su cuidado, se han fijado reglas en relación con los servicios sanitarios, el control de la basura que se genera y el encendido de fogatas, todo ello en coordinación con las autoridades del Gobierno Municipal de Arteaga, afirmó.
Personal de las áreas de Ecología, Turismo y Seguridad Pública permanecerá los cuatro días del festival para apoyar a los organizadores en el resguardo del evento y el respeto a los lineamientos propios del espectáculo, destacó.
Además de firmar una responsabilidad para hacerse cargo de la protección y comportamiento de los menores de edad, los participantes y familias no podrán transitar por áreas restringidas.
Por otra parte, se les instruirá para que los desechos que se produzcan durante su estancia en el lugar los depositen en recipientes dispuestos para ello, y que no usen botellas de vidrio, a fin de evitar que, por el “efecto lupa”, ocurran incendios.
Alain Carvajal destacó que, después de seis ediciones de Mesa Longboard Fest, “los participantes y visitantes han tomado mayor conciencia sobre el respeto a la naturaleza; no hay nada de qué preocuparse”.