Obispo emérito Raúl Vera sufre caída en el Centro de Saltillo y comparte imágenes de sus heridas en redes

El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, sufrió una caída este lunes en el Centro Histórico de la capital coahuilense, cuando caminaba por la calle Ramos Arizpe casi esquina con Hidalgo. A través de sus redes sociales, el religioso dio a conocer el incidente y compartió fotografías donde se aprecian las lesiones que sufrió en el rostro y en la mano.

“Ahora sí me caí. En la banqueta de la calle Ramos Arizpe casi esquina con Hidalgo en el centro de #Saltillo #CentroHistórico. Los lentes se estropearon, se incrustó una patita en la nariz, y tengo escoriaciones por todos lados. Sobre todo en frente y mano”, escribió el obispo emérito en una publicación que acompañó con las imágenes de sus heridas.

En las fotografías se observa a Vera López con visibles raspaduras en la frente y una herida en la nariz, además de lesiones en una de sus manos. Aunque el prelado no requirió hospitalización, señaló que el golpe fue considerable.

Un día antes del accidente, el obispo emérito relató también en redes sociales que tuvo que caminar desde su casa hasta el Santuario de Guadalupe para celebrar la misa dominical de las 8:00 horas, debido a que el maratón “La Moderna” impidió la circulación de vehículos en varias calles del Centro Histórico.

“Salgo caminando de mi casa hacia el Santuario de Guadalupe a celebrar la misa dominical dado que el oficial Jesús Flores, en cumplimiento de su deber, no me permitió sacar el auto de mi casa”, escribió el religioso en otra publicación.

El incidente ha generado muestras de apoyo y mensajes de pronta recuperación de parte de feligreses y colectivos con los que el obispo emérito mantiene cercanía desde hace años.

Raúl Vera López es conocido por su labor pastoral a favor de los derechos humanos y su acompañamiento a víctimas de violencia y desaparición en Coahuila y el país.