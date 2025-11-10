Obispo emérito Raúl Vera sufre caída en el Centro de Saltillo y comparte imágenes de sus heridas en redes

Saltillo
/ 10 noviembre 2025
    Obispo emérito Raúl Vera sufre caída en el Centro de Saltillo y comparte imágenes de sus heridas en redes
    Raúl Vera López mostró en redes sociales las lesiones que sufrió tras caer en una banqueta del Centro Histórico de Saltillo. FOTO: REDES SOCIALES

Raúl Vera López sufrió una caída en plena vía pública y relató el incidente en redes sociales, donde mostró las lesiones que sufrió en el rostro y mano

El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, sufrió una caída este lunes en el Centro Histórico de la capital coahuilense, cuando caminaba por la calle Ramos Arizpe casi esquina con Hidalgo. A través de sus redes sociales, el religioso dio a conocer el incidente y compartió fotografías donde se aprecian las lesiones que sufrió en el rostro y en la mano.

TE PUEDE INTERESAR: Persistirá el frío en Saltillo durante madrugada del martes; activan refugios temporales

Ahora sí me caí. En la banqueta de la calle Ramos Arizpe casi esquina con Hidalgo en el centro de #Saltillo #CentroHistórico. Los lentes se estropearon, se incrustó una patita en la nariz, y tengo escoriaciones por todos lados. Sobre todo en frente y mano”, escribió el obispo emérito en una publicación que acompañó con las imágenes de sus heridas.

En las fotografías se observa a Vera López con visibles raspaduras en la frente y una herida en la nariz, además de lesiones en una de sus manos. Aunque el prelado no requirió hospitalización, señaló que el golpe fue considerable.

Un día antes del accidente, el obispo emérito relató también en redes sociales que tuvo que caminar desde su casa hasta el Santuario de Guadalupe para celebrar la misa dominical de las 8:00 horas, debido a que el maratón “La Moderna” impidió la circulación de vehículos en varias calles del Centro Histórico.

Salgo caminando de mi casa hacia el Santuario de Guadalupe a celebrar la misa dominical dado que el oficial Jesús Flores, en cumplimiento de su deber, no me permitió sacar el auto de mi casa”, escribió el religioso en otra publicación.

El incidente ha generado muestras de apoyo y mensajes de pronta recuperación de parte de feligreses y colectivos con los que el obispo emérito mantiene cercanía desde hace años.

Raúl Vera López es conocido por su labor pastoral a favor de los derechos humanos y su acompañamiento a víctimas de violencia y desaparición en Coahuila y el país.

Temas


Accidentes

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Raúl Vera

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Emanuel Olache, explicó que las variaciones de temperatura y el uso de calentadores domésticos influyen en el aumento de días con mala calidad del aire durante la temporada invernal.

Aumentan días con mala calidad del aire por variaciones de temperatura y uso de calentadores: Dirección de Medio Ambiente de Saltillo
Autoridades municipales acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes y acordar medidas preventivas.

Instalará Ayuntamiento de Saltillo mesa de trabajo para gestionar puente peatonal en Lomas del Sur
El instituto hace un llamado a completar esquemas de vacunación por la temporada de frío.

IMSS Coahuila llama a reforzar la vacunación para prevenir neumonía
El director general del COBAC informó que cerca del 10 por ciento del personal docente trabaja con contratos temporales desde hace siete años, debido a la falta de recursos federales y a la ausencia de concursos para otorgar plazas.

Desde 2018, 10% de docentes del Colegio de Bachilleres de Coahuila trabaja sin plaza
La presidenta del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales, destacó que la entidad solo cuenta con tres proyectos federales en el Presupuesto de Egresos 2026, por lo que será necesario continuar con la gestoría desde el Gobierno estatal y el Congreso local.

Coahuila deberá mantener gestión por falta de nuevos proyectos federales: Luz Elena Morales
La Sedu de Coahuila recuerda que los estudios cursados sin RVOE carecen de validez oficial y no permiten titularse ni continuar con posgrado.

Estudiantes de Coahuila pueden denunciar irregularidades con RVOE; conoce cómo
true

POLITICÓN: Reiteran reclamo en Durango por ‘extorsión’ de la CATEM; piden no bajar la guardia en Coahuila
Un atolototote

Un atolototote