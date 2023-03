El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) difunde un documento vía redes sociales el cual puede enviarse de manera automática a la Comisión Temporal de Debates del Instituto para que se diseñe no sólo los temas, sino que se incluya alguna de las preguntas hechas por los ciudadanos, entre las que se harán a los candidatos que se registren para contender a la gubernatura .

“En este Proceso Electoral Local 2023 la ciudadanía coahuilense tiene la oportunidad de participar en los Debates para renovar la Gubernatura. Estos debates son organizados por el Instituto Electoral de Coahuila y se realizarán el 16 de abril en Torreón y el 1 de mayo en Saltillo”, señala el Instituto.

Sin embargo, los temas a tocarse en el debate están definidos, están acotados y son genéricos, no hay temas específicos de la problemática que vive Coahuila a alguna región en particular; por ejemplo, no aparece el tema de finanzas, deuda pública o corrupción, y los ciudadanos sólo pueden seleccionar tres de los que previamente están designados, aunque hay un apartado para proponer un nuevo tema.

Los temas que el IEC, a través de la Comisión Temporal de Debates propone para los eventos celebrados en Torreón y Saltillo son: agua, educación, salud, política y gobierno, desarrollo social, desarrollo sustentable, seguridad y justicia, servicios públicos, transparencia y rendición de cuentas, cultura y recreación, ciencia y tecnología, juventud y deporte, grupos vulnerables, y el espacio para proponer un nuevo tema.

TE PUEDE INTERESAR: Gente de Saltillo: El Hombre Electrónico y sus canciones como nostalgia al viejo Saltillo

“Además de los temas del listado anterior, favor de escribir en este apartado la pregunta o bien las preguntas que te gustaría hacerle a las candidaturas” ,señala el apartado en donde se puede enviar la pregunta que cualquier ciudadano quiere que se haga a uno o todos los candidatos.

Sin embargo, se aclara que “los temas elegidos a finalizar la presente encuesta, servirán como insumo para la Comisión Temporal de Debates del Instituto Electoral de Coahuila”.

La Comisión de Debates está integrada por los consejeros Ivett Figueroa, Leticia Bravo, Óscar Daniel Rodríguez y Juan Carlos Cisneros.

CANDIDATO CUESTIONA AL IEC

Sin embargo, el candidato del PT, Ricardo Mejía, ha acusado al consejero Juan Carlos Cisneros, de tratar de “maniobrar para que se escondan preguntas incómodas”, además que se busca desviar la atención.

A través de la representación del PT se van a tomar cartas en el asuntos, anunció el candidato.