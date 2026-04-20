Realizan cambios en coalición PRI-UDC en Coahuila
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En las modificaciones al convenio se contemplan aspectos como a quién le corresponderá la postulación de candidaturas en qué distrito electoral
El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, aprobó una serie de modificaciones solicitadas por el PRI y UDC en Coahuila, definiendo las formas de postulación de candidatos en los distritos electorales para las elecciones del próximo 7 de junio.
En sesión extraordinaria, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del IEC presentó el proyecto de acuerdo donde informaron que la coalición Alianza Ciudadana por la Seguridad había solicitado cambios.
Fue a inicios de este año, cuando ambos partidos anunciaron que conformarían la misma coalición que convinieron en las últimas dos elecciones estatales.
Al inicio, la Coalición había establecido que el partido UDC postularía a los candidatos de los distritos 1 y 8 en sus titularidades.
El nuevo convenio, establece que UDC postulará a los candidatos titulares únicamente en el distrito 01 con cabecera en Acuña al igual que a su suplencia. Además, UDC postulará al candidato suplente del distrito 02, el distrito 04, el distrito 11 y el distrito 16.