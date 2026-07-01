Asume Gabriel Elizondo escaño en el Senado con agenda enfocada en Coahuila

Con el compromiso de representar los intereses de Coahuila desde la Cámara Alta y fortalecer el trabajo institucional con el Gobierno del Estado de Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez rindió protesta este miércoles como senador de la República. Durante su incorporación al Senado, el legislador expresó que asumirá esta nueva responsabilidad con el propósito de impulsar iniciativas, gestionar proyectos y respaldar acciones que contribuyan al desarrollo económico y social de la entidad, siempre en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Señaló que desde la máxima tribuna legislativa del país participará en el análisis, discusión y aprobación de reformas y leyes encaminadas a fortalecer las condiciones de vida de las familias coahuilenses, además de promover políticas públicas que respondan a las necesidades de las distintas regiones del estado. Elizondo Pérez llega al Senado tras la licencia solicitada por Miguel Ángel Riquelme Solís, quien dejó temporalmente el cargo, por lo que, conforme al procedimiento establecido por la legislación electoral, asumió el escaño como senador de la República. TRAYECTORIA EN EL SERVICIO PÚBLICO Gabriel Elizondo Pérez es licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, institución en la que fue presidente de la Sociedad de Alumnos y donde actualmente también se desempeña como docente. Además de su actividad profesional como empresario en los sectores ganadero y agrícola, ha desarrollado una trayectoria en la administración pública vinculada al desarrollo social, la atención de grupos vulnerables, el liderazgo juvenil y la participación ciudadana.

Su carrera en el servicio público inició como director del Instituto Municipal de la Juventud de Saltillo entre 2017 y 2018. Posteriormente fungió como secretario particular del alcalde de la capital coahuilense durante el periodo 2018-2021. En el Gobierno del Estado ocupó diversos cargos, entre ellos procurador de Justicia Laboral, coordinador de Programas Sociales en la Región Sureste y subsecretario de Bienestar y Desarrollo Social. Más adelante fue designado secretario de Inclusión y Desarrollo Social. Desde agosto de 2024 encabezó la estrategia Mejora Coahuila, desde donde coordinó programas y acciones orientadas al fortalecimiento del desarrollo social, la participación ciudadana y el bienestar de las comunidades. Con su llegada al Senado, Elizondo Pérez afirmó que buscará consolidar una agenda legislativa que permita gestionar mayores oportunidades de crecimiento, inversión y bienestar para Coahuila, manteniendo una estrecha coordinación con los distintos órdenes de gobierno.

Publicidad