Devuelve ISSSTE movilidad a 40 pacientes con jornada de reemplazo total de rodilla en Torreón

TORREÓN, COAH.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó una jornada quirúrgica de ortopedia en el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Torreón, mediante la cual 40 derechohabientes de Coahuila, Durango y Tamaulipas recuperaron la capacidad de caminar sin dolor tras someterse a cirugías de reemplazo total de rodilla. Los pacientes beneficiados, cuyas edades oscilan entre los 55 y 80 años, fueron intervenidos como parte de una estrategia para atender padecimientos que afectan su movilidad y calidad de vida.

La directora del Hospital Regional de Alta Especialidad de Torreón, Margarita Martínez Moreno, informó que los derechohabientes presentaban osteoartrosis, enfermedad degenerativa caracterizada por el desgaste de la articulación de la rodilla, por lo que fueron considerados candidatos para este procedimiento quirúrgico. Explicó que cada intervención tuvo una duración aproximada de dos horas y que la evolución de los pacientes fue favorable. “Los pacientes se recuperaron favorablemente y, luego de completar de uno a dos días de hospitalización, fueron dados de alta. Recuperaron su capacidad de caminar y con ello su calidad de vida”, señaló. La jornada quirúrgica se desarrolló del 1 al 6 de junio y fue coordinada por el médico especialista en traumatología y ortopedia, Víctor Manuel Ilizaliturri Sánchez, adscrito a la Dirección Médica del ISSSTE, en conjunto con médicos en formación del hospital.

Martínez Moreno destacó que este tipo de jornadas permite ofrecer atención médica especializada de manera oportuna, reducir los tiempos de espera para cirugías y mejorar el bienestar de las y los derechohabientes. Asimismo, reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia del ISSSTE para fortalecer la atención médica especializada y garantizar servicios de salud con calidad, dignidad y eficiencia para las y los trabajadores del Estado y sus familias.

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