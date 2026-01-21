Podrás atenderte en el IMSS, ISSSTE o Sedena; Coahuila queda fuera del arranque del Servicio Universal de Salud

Coahuila se encuentra entre las entidades que no participarán en la fase inicial del proceso nacional de credencialización del Servicio Universal de Salud, anunciado por el Gobierno de México como una estrategia para garantizar el acceso efectivo a la atención médica en cualquier institución pública del país y avanzar hacia la consolidación de un sistema único de salud.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que el registro comenzará el próximo 2 de marzo y se realizará de manera escalonada, iniciando en los estados federalizados.

Coahuila forma parte del grupo de entidades que no están integradas al convenio IMSS-Bienestar, junto con Nuevo León, Durango, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato, por lo que no arrancará en esta primera fase.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la credencialización se desarrollará de marzo a diciembre de este año, como parte de una primera etapa de un proyecto de mayor alcance que busca eliminar barreras administrativas entre los distintos subsistemas de salud.

PODRÁS ATENDERTE DONDE TÚ DECIDAS

El nuevo modelo permitirá que los derechohabientes puedan atenderse en instituciones distintas a la de su afiliación original. Por ejemplo, una persona adscrita al ISSSTE podrá recibir atención en el IMSS, mediante un esquema de compensación financiera entre instituciones, diseñado para evitar desequilibrios presupuestales y garantizar la sostenibilidad del sistema.

La credencial dará acceso a toda la infraestructura médica federal, incluyendo IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, institutos nacionales de salud, así como los servicios médicos de Pemex y de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con la mandataria, el objetivo es que, en el mediano plazo, todos los mexicanos cuenten con una identificación única que les permita recibir atención médica sin restricciones administrativas.

Sheinbaum destacó que este proceso implica un esfuerzo de digitalización sin precedentes en el sector salud, con una inversión estimada de 3 mil 500 millones de pesos. Subrayó que la modernización tecnológica será clave para mejorar la calidad, continuidad y seguimiento de los servicios médicos.

La credencialización, explicó, representa el primer paso hacia la construcción del sistema universal. En etapas posteriores se avanzará en los mecanismos financieros que permitirán la interoperabilidad plena entre instituciones.

El documento contará con una versión física, que funcionará como identificación portable, y una versión digital que estará disponible a partir de abril mediante una aplicación móvil. Esta permitirá actualizar datos en tiempo real y recibir atención incluso sin portar el plástico.

La credencial incluirá datos básicos de identificación, como nombre completo, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad, además de dos códigos QR que servirán para validar la derechohabiencia, identificar la institución de afiliación y localizar la unidad médica más cercana.

El registro abarcará a la población de los 32 estados y 2 mil 478 municipios del país. En la etapa inicial, se priorizará a los estados federalizados, donde se concentra una población estimada de 98 millones de personas.

Para el proceso se instalarán 2 mil 365 módulos del Bienestar, operados por 14 mil servidores de la nación, con un total de 9 mil 791 estaciones de registro equipadas para la captura de huellas dactilares, fotografía y datos personales.

Los requisitos para el trámite serán acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía en el caso de personas adultas y comprobante de domicilio. Para menores de edad, el registro deberá realizarse a través del padre, madre o tutor.

El calendario de atención se organizará por la letra inicial del primer apellido, aunque se permitirá el registro conjunto de menores con sus padres, aun cuando no coincida la letra, con el fin de facilitar el trámite familiar. La credencial física será entregada aproximadamente seis semanas después del registro e incluirá un código QR para descargar la versión digital.