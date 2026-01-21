Podrás atenderte en el IMSS, ISSSTE o Sedena; Coahuila queda fuera del arranque del Servicio Universal de Salud

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 21 enero 2026
    Podrás atenderte en el IMSS, ISSSTE o Sedena; Coahuila queda fuera del arranque del Servicio Universal de Salud
    La credencial del Servicio Universal de Salud permitirá a la población acceder también a los servicios médicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, integrando hospitales y unidades militares al nuevo esquema de atención nacional. FOTO: ARCHIVO

El Gobierno de México pondrá en marcha a partir de marzo la credencialización del Servicio Universal de Salud, un proyecto que busca permitir el acceso a cualquier institución médica pública del país

Coahuila se encuentra entre las entidades que no participarán en la fase inicial del proceso nacional de credencialización del Servicio Universal de Salud, anunciado por el Gobierno de México como una estrategia para garantizar el acceso efectivo a la atención médica en cualquier institución pública del país y avanzar hacia la consolidación de un sistema único de salud.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que el registro comenzará el próximo 2 de marzo y se realizará de manera escalonada, iniciando en los estados federalizados.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los cinco estados más afectados por desabasto de medicamentos en 2025

Coahuila forma parte del grupo de entidades que no están integradas al convenio IMSS-Bienestar, junto con Nuevo León, Durango, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato, por lo que no arrancará en esta primera fase.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la credencialización se desarrollará de marzo a diciembre de este año, como parte de una primera etapa de un proyecto de mayor alcance que busca eliminar barreras administrativas entre los distintos subsistemas de salud.

PODRÁS ATENDERTE DONDE TÚ DECIDAS

El nuevo modelo permitirá que los derechohabientes puedan atenderse en instituciones distintas a la de su afiliación original. Por ejemplo, una persona adscrita al ISSSTE podrá recibir atención en el IMSS, mediante un esquema de compensación financiera entre instituciones, diseñado para evitar desequilibrios presupuestales y garantizar la sostenibilidad del sistema.

La credencial dará acceso a toda la infraestructura médica federal, incluyendo IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, institutos nacionales de salud, así como los servicios médicos de Pemex y de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con la mandataria, el objetivo es que, en el mediano plazo, todos los mexicanos cuenten con una identificación única que les permita recibir atención médica sin restricciones administrativas.

Sheinbaum destacó que este proceso implica un esfuerzo de digitalización sin precedentes en el sector salud, con una inversión estimada de 3 mil 500 millones de pesos. Subrayó que la modernización tecnológica será clave para mejorar la calidad, continuidad y seguimiento de los servicios médicos.

La credencialización, explicó, representa el primer paso hacia la construcción del sistema universal. En etapas posteriores se avanzará en los mecanismos financieros que permitirán la interoperabilidad plena entre instituciones.

El documento contará con una versión física, que funcionará como identificación portable, y una versión digital que estará disponible a partir de abril mediante una aplicación móvil. Esta permitirá actualizar datos en tiempo real y recibir atención incluso sin portar el plástico.

La credencial incluirá datos básicos de identificación, como nombre completo, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad, además de dos códigos QR que servirán para validar la derechohabiencia, identificar la institución de afiliación y localizar la unidad médica más cercana.

El registro abarcará a la población de los 32 estados y 2 mil 478 municipios del país. En la etapa inicial, se priorizará a los estados federalizados, donde se concentra una población estimada de 98 millones de personas.

Para el proceso se instalarán 2 mil 365 módulos del Bienestar, operados por 14 mil servidores de la nación, con un total de 9 mil 791 estaciones de registro equipadas para la captura de huellas dactilares, fotografía y datos personales.

Los requisitos para el trámite serán acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía en el caso de personas adultas y comprobante de domicilio. Para menores de edad, el registro deberá realizarse a través del padre, madre o tutor.

El calendario de atención se organizará por la letra inicial del primer apellido, aunque se permitirá el registro conjunto de menores con sus padres, aun cuando no coincida la letra, con el fin de facilitar el trámite familiar. La credencial física será entregada aproximadamente seis semanas después del registro e incluirá un código QR para descargar la versión digital.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Salud
atención médica

Localizaciones


Coahuila
México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


IMSS
ISSSTE

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
García Harfuch y las redadas sin fin

García Harfuch y las redadas sin fin
true

Arriesga Sheinbaum la soberanía con tal de proteger a AMLO
true

POLITICÓN: Sheinbaum entrega otros 37 narcos a EU y salpica a Piedras Negras
Héctor Recio Dávila denuncia haber sido víctima de al menos diez robos en su vivienda ubicada en la colonia Puente Moreno, al sur de Saltillo.

Oleada de robos en Puente Moreno obliga a vecino de Saltillo a considerar abandonar su casa
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha cultivado una estrecha relación con Trump e incluso creó un “Premio FIFA de la Paz” especial que le otorgó en el sorteo de la Copa Mundial en diciembre.

Gobierno de Macron no está a favor de boicotear el Mundial 2026 por las amenazas a Groenlandia de Trump
Cedillo ha sido habitual en las categorías menores de Santos Laguna y ya ha tenido acercamientos con el primer equipo.

Convocan al saltillense Sahiel Cedillo a la Selección Mexicana Sub-20
Zonas residenciales que antes eran vibrantes son ahora pueblos fantasma donde cuadra tras cuadra reina la oscuridad.

Siria: un paisaje de ruinas tras 13 años de guerra y el desafío de reconstruir un país pulverizado
Para el presidente Trump, parte del atractivo está en el tamaño del territorio de Groenlandia: es aproximadamente tres veces el tamaño de Texas y más grande que Alaska.

Trump tiene una salida simple en Groenlandia, pero no parece quererla