Atiende Ramos Arizpe daños en vialidades provocados por las lluvias en 15 sectores

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    Atiende Ramos Arizpe daños en vialidades provocados por las lluvias en 15 sectores
    El Ayuntamiento reforzó las cuadrillas de trabajo para atender las vialidades con mayores afectaciones. CORTESÍA

Las precipitaciones de las últimas semanas aceleraron el deterioro de algunos pavimentos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante el deterioro de las vialidades provocado por las recientes lluvias, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe intensificó los trabajos de bacheo y mantenimiento de calles en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones.

La Dirección de Bacheo y Vialidad reportó intervenciones en 15 sectores, donde las cuadrillas municipales realizan labores de rehabilitación de la superficie de rodamiento, tanto en colonias habitacionales como en zonas de actividad industrial.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las precipitaciones registradas durante las últimas semanas aceleraron el deterioro de algunos pavimentos, por lo que se reforzaron las acciones operativas para atender los puntos con mayores afectaciones.

“Estamos redoblando esfuerzos, reforzando las cuadrillas de trabajo y atendiendo las vialidades que requieren mantenimiento. Nuestro compromiso es seguir mejorando las calles de Ramos Arizpe y brindar mayor seguridad a las familias que todos los días transitan por nuestra ciudad”, expresó.

De acuerdo con el reporte municipal, los trabajos se llevaron a cabo en Haciendas I, El Mirador, Lomas del Valle, Fidel Velázquez, Villa Magna, El Cura, Analco, El Ranchito, La Nogalera, La Loma y Molinos del Rey.

$!Los trabajos buscan mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones.
Los trabajos buscan mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones. CORTESÍA

Asimismo, las labores abarcaron el sector Isidro López, el área del Parque Industrial Mabe, Guanajuato de Abajo, Blanca Esthela y Manantiales del Valle.

Las acciones buscan atender los daños que las lluvias han ocasionado en la carpeta asfáltica y mantener las vialidades en mejores condiciones para el tránsito cotidiano.

El Gobierno Municipal continuará con los trabajos de mantenimiento en los sectores que lo requieran, de acuerdo con las afectaciones detectadas, para contribuir a una circulación más segura en las distintas zonas de Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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