Atiende Ramos Arizpe daños en vialidades provocados por las lluvias en 15 sectores

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante el deterioro de las vialidades provocado por las recientes lluvias, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe intensificó los trabajos de bacheo y mantenimiento de calles en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones.

La Dirección de Bacheo y Vialidad reportó intervenciones en 15 sectores, donde las cuadrillas municipales realizan labores de rehabilitación de la superficie de rodamiento, tanto en colonias habitacionales como en zonas de actividad industrial.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las precipitaciones registradas durante las últimas semanas aceleraron el deterioro de algunos pavimentos, por lo que se reforzaron las acciones operativas para atender los puntos con mayores afectaciones.

“Estamos redoblando esfuerzos, reforzando las cuadrillas de trabajo y atendiendo las vialidades que requieren mantenimiento. Nuestro compromiso es seguir mejorando las calles de Ramos Arizpe y brindar mayor seguridad a las familias que todos los días transitan por nuestra ciudad”, expresó.

De acuerdo con el reporte municipal, los trabajos se llevaron a cabo en Haciendas I, El Mirador, Lomas del Valle, Fidel Velázquez, Villa Magna, El Cura, Analco, El Ranchito, La Nogalera, La Loma y Molinos del Rey.