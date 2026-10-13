La OTAN advierte a Rusia: ‘Destrozaremos’ sus fuerzas y destruiremos ‘todo y absolutamente todo’ si atacan

“Si el adversario decide intensificar el ataque o desplegar sus reservas, quebraremos el sistema de combate que se ha desplegado contra nosotros”, declaró el general de la Fuerza Aérea estadounidense Alexus Grynkewich en el Foro de Seguridad de Varsovia, en Polonia, en una aparente advertencia a Moscú.

El máximo comandante militar de la OTAN advirtió que lo que denominó la “alianza letal” destruiría “todo y absolutamente todo” que apoyara un ataque contra territorio aliado y “quebraría” los sistemas de combate enemigos para frustrar cualquier posible futuro ataque ruso.

«Si alguien es tan insensato como para atacarnos, lucharemos», dijo. «Detendremos el ataque y les impediremos alcanzar sus objetivos, cualesquiera que sean. En resumen, nos aseguraremos de que cualquier ataque contra cualquier aliado resulte completamente inútil».

Grynkewich, comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, también esbozó una estrategia triple de “bloquear, neutralizar y quebrar” a las fuerzas enemigas, dejando claro que, si bien la OTAN es una alianza defensiva, está preparada para responder con decisión a un ataque contra cualquiera de sus 32 miembros.

“Esto incluye no solo a la fuerza atacante en sí, sino a todo aquello que la apoya, la sostiene y la controla”, dijo durante un panel titulado “Teoría de la victoria: ¿Cómo logramos el éxito militar contra Rusia en materia de disuasión y defensa?”, en el primer día del foro.

La advertencia se produjo en medio de una creciente tensión entre Rusia y las naciones occidentales tras una serie de incursiones con drones y presuntas operaciones de sabotaje que los países europeos han vinculado a Moscú.

“Hoy nos encontramos aquí juntos en Polonia, más fuertes que nunca, unidos por nuestra visión común de una alianza más equilibrada, más preparada y más letal”, dijo también Grynkewich.

Funcionarios europeos han acusado a Rusia de librar una campaña de guerra híbrida que incluye sabotaje, incendios provocados y ciberataques, junto con una actividad militar cada vez más provocadora cerca del territorio de la OTAN.

En 2025, varios drones rusos entraron en el espacio aéreo polaco durante un ataque a gran escala contra Ucrania, lo que provocó una respuesta de la aviación polaca y de sus aliados.

La OTAN puso en marcha la Operación Centinela Oriental para reforzar las defensas a lo largo de su flanco oriental.

Rumania también ha denunciado incursiones de drones rusos, mientras que Estonia ha acusado a aviones militares rusos de violar su espacio aéreo.

Las declaraciones de Grynkewich se produjeron tras un fin de semana de tensión entre Rusia y Ucrania, en el que Moscú lanzó nuevos ataques contra la infraestructura energética ucraniana a pesar de los esfuerzos diplomáticos por reducir las hostilidades.

El presidente Donald Trump anunció que había llegado a un acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin para aumentar el suministro de diésel ruso a Estados Unidos y a los mercados mundiales.

El acuerdo, según se informó, incluía la exención de ciertas sanciones estadounidenses a las exportaciones de energía rusas.

Zelensky acusó además a Rusia de continuar los ataques contra las instalaciones energéticas ucranianas, lo que generó dudas sobre las perspectivas de un alto el fuego más amplio.

Las tensiones también han estado acompañadas de recientes advertencias nucleares por parte de Moscú.

El 30 de septiembre, Rusia advirtió a la OTAN que podría usar armas nucleares si la alianza intentaba aislar Kaliningrado, su enclave fuertemente militarizado en el mar Báltico, situado entre Polonia y Lituania.

En una nota diplomática obtenida por Reuters, Moscú acusó a la OTAN de seguir un “rumbo peligroso e imprudente” que conllevaba “altos riesgos de que estallara un conflicto armado directo”.

Según la nota, Rusia advirtió que podría utilizar todo su arsenal militar, incluidas las armas nucleares, para defender Kaliningrado y planteó la posibilidad de ataques contra centros de toma de decisiones en países de la OTAN al comienzo de un conflicto.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, rechazó las amenazas, haciendo hincapié en la misión defensiva de la alianza y pidiendo a Moscú que ponga fin a su guerra en Ucrania.

“Putin sabe que nunca podrá ganarle a la OTAN”, dijo Rutte durante su intervención el 30 de septiembre en la Cumbre de Defensa y Espacio de Euronews.

Putin también ha sostenido que Rusia no tiene planes de atacar a los países europeos y que desea una coexistencia pacífica con sus vecinos.

Grynkewich no mencionó a Rusia por su nombre durante su discurso en Varsovia, pero su advertencia parecía dirigida a Moscú, y el Concepto Estratégico de la OTAN para 2022 también identifica a Rusia como la amenaza más significativa y directa para la seguridad de los aliados.

“Mi teoría de la victoria es simple: bloquearemos el ataque inicial. Si el ataque persiste, lo neutralizaremos e impediremos el avance enemigo”, dijo Grynkewich el lunes.

“Y si es necesario, destruiremos las fuerzas enemigas y el sistema operativo de combate que se ha desplegado contra nosotros.”

Grynkewich afirmó que la OTAN ya estaba poniendo en práctica la estrategia mediante ejercicios militares, una mayor preparación militar e inversiones en nuevas capacidades.

“Si nos atacan, estamos preparados para luchar esta noche, pero no nos confiamos”, dijo.

El general dejó claro que la respuesta de la OTAN no se limitaría necesariamente a las tropas enemigas directamente implicadas en un asalto, sino que podría extenderse a la infraestructura militar más amplia que permite el ataque.

Mientras tanto, Trump ha presionado a los aliados europeos para que aumenten el gasto en defensa y ha cuestionado si los países que no cumplen con sus obligaciones deberían esperar la protección de Estados Unidos.

Grynkewich intentó restar importancia a las preocupaciones sobre el compromiso de Washington, recordando los comentarios positivos de Trump sobre la alianza durante la cumbre de la OTAN de 2025 en La Haya, Países Bajos.

“Yo estaba en la sala y sentí el cariño”, dijo Grynkewich sobre el evento de 2025.

“Lo que quiero hacer es asegurar a los mil millones de ciudadanos de nuestra alianza que podemos lograrlo. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos cómo lo haremos”, añadió.

También indicó su disposición a hablar más abiertamente sobre los presuntos ataques híbridos si los gobiernos de la OTAN querían que abordara sus preocupaciones.

“Si una nación quiere que hable de ello, con gusto lo haré”, dijo.

El Foro de Seguridad de Varsovia reunió a líderes políticos y de defensa europeos mientras el continente lidiaba con la guerra que Rusia continúa librando en Ucrania y la creciente amenaza de confrontación a lo largo del flanco oriental de la OTAN.