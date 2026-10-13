Medios de Latinoamérica se integran a una coalición global para defender los contenidos periodísticos ante la IA

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), junto con ADEPA, de Argentina; Alianza de Medios MX, de México; la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI); la Associação Nacional de Jornais (ANJ), de Brasil; la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), de Chile, y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), se suman a este esfuerzo con el propósito de incorporar las necesidades y perspectivas del periodismo latinoamericano a una discusión que trasciende fronteras.

La protección de los contenidos periodísticos frente al avance de la inteligencia artificial suma un nuevo capítulo con la incorporación conjunta de siete organizaciones de las Américas a la Coalición SPUR (Standards for Publisher Usage Rights) , una alianza internacional que trabaja en el desarrollo de herramientas y estándares para transparentar el uso de información editorial por parte de estas tecnologías.

La iniciativa busca avanzar hacia un entorno en el que los editores puedan conocer cómo se utilizan sus contenidos, medir ese aprovechamiento y contar con mejores herramientas para gestionar los derechos asociados a su producción informativa.

El objetivo cobra relevancia ante la expansión de sistemas de IA que procesan, reproducen y ofrecen información a partir de contenidos periodísticos.

TRAZABILIDAD Y DERECHOS, EN EL CENTRO DE LA INICIATIVA

SPUR nació con el impulso de organizaciones como BBC, Financial Times, Guardian Media Group, Sky News y Telegraph Media Group. Posteriormente, incorporó a Mediahuis y The Associated Press como miembros fundadores, además de sumar a otras entidades internacionales vinculadas con la industria editorial y los medios de comunicación.

Uno de sus avances más relevantes es el Content Telemetry Standard, publicado en junio, que busca establecer un marco técnico común para que los editores obtengan información sobre el uso de sus contenidos por parte de sistemas de inteligencia artificial.

La coalición también trabaja en la identificación de herramientas para proteger la propiedad intelectual, reducir las dificultades técnicas que obstaculizan el licenciamiento y promover mecanismos que permitan un aprovechamiento transparente y basado en derechos de los materiales periodísticos.

Estas iniciativas pretenden facilitar una relación más clara entre quienes producen información y las empresas tecnológicas que desarrollan o utilizan sistemas de IA, en un escenario en el que la atribución, el control y la compensación económica se han convertido en asuntos centrales para el futuro del sector.

AMÉRICA LATINA BUSCA PARTICIPAR EN LAS REGLAS DEL NUEVO ECOSISTEMA DIGITAL

La incorporación coordinada de las organizaciones representa un paso para que los medios de la región tengan presencia en los espacios internacionales donde se discuten los estándares que definirán el uso de contenidos periodísticos en la inteligencia artificial.

La participación permitirá compartir experiencias, acercar conocimientos técnicos a los medios asociados y promover posiciones comunes frente a los desafíos de propiedad intelectual y sostenibilidad económica.

También busca que las herramientas desarrolladas en el ámbito internacional puedan resultar útiles para organizaciones de diferentes dimensiones, incluidos medios locales y regionales.

Para las entidades participantes, el desafío no se limita a determinar cómo se utilizan sus publicaciones, sino también a generar condiciones más equilibradas entre los productores de información y las plataformas tecnológicas que aprovechan esos contenidos.

La adhesión a SPUR se suma así a los esfuerzos que las organizaciones mantienen en materia de libertad de prensa, innovación tecnológica, protección de derechos y sostenibilidad de la industria periodística.

Con esta incorporación, los medios de las Américas buscan fortalecer su participación en la construcción de estándares internacionales que permitan una relación más transparente, verificable y sostenible entre el periodismo y la inteligencia artificial.