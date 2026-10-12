Camilo Vargas va por el trono: está a tres penales atajados del récord histórico de la Liga MX

El objetivo está al alcance. Oswaldo Sánchez y José de Jesús Corona encabezan el registro con 24 penales atajados cada uno, por lo que Camilo necesita detener tres más para igualarlos y cuatro para convertirse en el líder absoluto de esta estadística.

Con esa intervención, el portero rojinegro alcanzó los 21 penales detenidos en el futbol mexicano, cifra que lo coloca entre los tres guardametas más destacados de la clasificación histórica. La marca adquiere todavía mayor relevancia porque Vargas continúa en activo y tiene la posibilidad de superar a los dos históricos que encabezan la lista.

Camilo Vargas no solo construye una historia importante con el Atlas; también está cada vez más cerca de convertirse en el máximo atajador de penales en la historia de la Liga MX. El guardameta colombiano volvió a demostrar su especialidad durante el Clásico Tapatío del sábado 10 de octubre, cuando le detuvo un cobro desde los once pasos a Ángel Sepúlveda, en el empate 1-1 frente a Chivas.

El colombiano comparte actualmente el tercer puesto con Adrián Chávez, otro histórico de la portería mexicana que también consiguió 21 atajadas desde el manchón penal. Sin embargo, a diferencia de sus antecesores, Vargas todavía puede aumentar su cuenta y pelear directamente por el primer lugar.

CHIVAS, UNA DE SUS VÍCTIMAS FAVORITAS

La última atajada tuvo un ingrediente especial por tratarse del máximo rival del Atlas. Al minuto 76 del Clásico Tapatío, Sepúlveda tuvo la oportunidad de empatar el marcador desde el punto penal, pero Vargas adivinó la dirección del disparo y evitó el gol rojiblanco.

No fue la primera vez que el colombiano frustró a Guadalajara. Ya le ha detenido tres penales a Chivas, incluidos los cobrados por Víctor Guzmán en los cuartos de final del Clausura 2023 y Armando “Hormiga” González en el Clausura 2026. El cobro de Sepúlveda confirmó que el Rebaño se ha convertido en uno de los rivales ante los que más ha brillado en esta especialidad.

UN ESPECIALISTA QUE SIGUE HACIENDO HISTORIA

La capacidad de Vargas para detener penales también se refleja en la variedad de equipos a los que ha enfrentado. América es el club al que más penas máximas le ha atajado, con cuatro, mientras que Chivas y Tigres aparecen con tres cada uno, de acuerdo con los registros publicados tras el Clásico Tapatío.

Desde su llegada al Atlas, el arquero sudamericano se ha convertido en una de las principales figuras de la institución y en uno de los extranjeros más destacados de la Liga MX. Sus intervenciones en momentos decisivos han fortalecido su reputación y lo han colocado en una posición privilegiada dentro de la historia del campeonato.

El récord está a tres atajadas de distancia. Con 21 penales detenidos, Camilo Vargas ya tiene un lugar entre los mejores especialistas del futbol mexicano. Si consigue igualar y superar las 24 intervenciones de Oswaldo Sánchez y Jesús Corona, el colombiano podrá reclamar un sitio todavía más importante: el de máximo atajador de penales en la historia de la Liga MX.