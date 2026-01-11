Atienden brigadas invernales en todas las regiones de Coahuila
Con la estrategia Mejora, se entregaron apoyos a población en situación de vulnerabilidad por el paso del frente frío número 25
Ante las bajas temperaturas registradas en distintos puntos de Coahuila por el frente frío número 25, autoridades desplegaron brigadas invernales para entregar apoyos a población en situación de vulnerabilidad y reducir riesgos durante la temporada invernal.
De acuerdo con información oficial, las acciones fueron coordinadas por el Gobierno de Coahuila a través de la estrategia Mejora, en conjunto con los ayuntamientos, y consistieron en recorridos por colonias, ejidos y albergues para brindar insumos básicos y atender de manera directa a las familias afectadas por el frío.
En Saltillo, las brigadas realizaron actividades en la colonia Héroes de Nacozari, donde se entregaron apoyos para mitigar las bajas temperaturas y se recogieron solicitudes de la población. En estas acciones participaron autoridades estatales y municipales, así como personal de programas sociales.
Operativos similares se llevaron a cabo en diversos municipios del estado. En Torreón, se atendió a habitantes de la colonia Ejido Flores Magón; en Acuña, en la colonia Enrique Martínez y Martínez; en Piedras Negras, en la colonia Presidentes; y en el municipio de Morelos, tanto en el ejido Álamos como en distintas colonias.
En la Región Centro, se realizaron recorridos en albergues de Monclova, mientras que en Frontera las brigadas acudieron a la colonia Las Aves. En Abasolo, los apoyos se entregaron en la cabecera municipal; en Escobedo, se atendió tanto la zona urbana como los ejidos Primero de Mayo, Obayos y Agua de la Herradura; y en Castaños, las acciones se concentraron en las colonias Independencia y Santa Cecilia.
Las autoridades informaron que en todo el estado se mantiene habilitada una red de más de 100 refugios temporales, los cuales ofrecen resguardo y atención a personas que lo requieran durante la temporada invernal. La ubicación de estos espacios puede consultarse a través de los canales oficiales de Protección Civil.