Atienden brigadas invernales en todas las regiones de Coahuila

Coahuila
/ 11 enero 2026
    Atienden brigadas invernales en todas las regiones de Coahuila
    Se hicieron recorridos en colonias y ejidos para entregar insumos básicos a población vulnerable al frío. FOTO: ESPECIAL

Con la estrategia Mejora, se entregaron apoyos a población en situación de vulnerabilidad por el paso del frente frío número 25

Ante las bajas temperaturas registradas en distintos puntos de Coahuila por el frente frío número 25, autoridades desplegaron brigadas invernales para entregar apoyos a población en situación de vulnerabilidad y reducir riesgos durante la temporada invernal.

De acuerdo con información oficial, las acciones fueron coordinadas por el Gobierno de Coahuila a través de la estrategia Mejora, en conjunto con los ayuntamientos, y consistieron en recorridos por colonias, ejidos y albergues para brindar insumos básicos y atender de manera directa a las familias afectadas por el frío.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova sigue fortaleciendo su infraestructura con obras viales y deportivas clave

En Saltillo, las brigadas realizaron actividades en la colonia Héroes de Nacozari, donde se entregaron apoyos para mitigar las bajas temperaturas y se recogieron solicitudes de la población. En estas acciones participaron autoridades estatales y municipales, así como personal de programas sociales.

Operativos similares se llevaron a cabo en diversos municipios del estado. En Torreón, se atendió a habitantes de la colonia Ejido Flores Magón; en Acuña, en la colonia Enrique Martínez y Martínez; en Piedras Negras, en la colonia Presidentes; y en el municipio de Morelos, tanto en el ejido Álamos como en distintas colonias.

En la Región Centro, se realizaron recorridos en albergues de Monclova, mientras que en Frontera las brigadas acudieron a la colonia Las Aves. En Abasolo, los apoyos se entregaron en la cabecera municipal; en Escobedo, se atendió tanto la zona urbana como los ejidos Primero de Mayo, Obayos y Agua de la Herradura; y en Castaños, las acciones se concentraron en las colonias Independencia y Santa Cecilia.

Las autoridades informaron que en todo el estado se mantiene habilitada una red de más de 100 refugios temporales, los cuales ofrecen resguardo y atención a personas que lo requieran durante la temporada invernal. La ubicación de estos espacios puede consultarse a través de los canales oficiales de Protección Civil.

Temas


Clima
Desarrollo Social

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Juez de control dejó sin efecto la acusación de fraude promovida por la Fiscalía General de Nuevo León en contra del director general de VANGUARDIA, Armando Castilla Galindo.

El caso fabricado contra Armando Castilla, director de VANGUARDIA: desde la detención a su liberación
Armando Castilla Galindo recuperó su libertad tras demostrarse que no había elementos para procesarlo

Liberación de Armando Castilla Galindo, director de VANGUARDIA: un triunfo para la libertad de prensa frente a la ‘represión judicial’
Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia

Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia
true

POLITICÓN: Fracasa intento de criminalización de la Fiscalía de NL; caso fabricado contra Armando Castilla se cae ante la verdad
El letrero ciudadano, con una inversión de 2 mil 600 pesos, advierte sobre multas de hasta 45 mil pesos por tirar desechos en la zona.

Saltillo: cooperan vecinos para limpiar y advertir por basura en faldas de Sierra de Zapalinamé
true

Raúl Vera, obispo de Saltillo
true

Donde aprieta, no chorrea: Trump y la política expansionista
La SEP exhorta a estudiantes y padres a verificar que las universidades tengan RVOE vigente antes de inscribirse.

Alerta SEP sobre entrega de certificados tardíos; escuela podría no tener validez oficial