Atrae Coahuila 222 inversiones por 200 mil millones de pesos

Coahuila ha concretado la llegada de 222 inversiones procedentes de 19 países durante la actual administración estatal, con un monto cercano a los 200 mil millones de pesos y la generación de 86 mil empleos, de acuerdo con cifras del Gobierno del Estado. Los resultados, atribuidos a la coordinación entre autoridades, iniciativa privada, organizaciones civiles y ciudadanía de Coahuila, forman parte de la estrategia para mantener la competitividad de la entidad y ampliar su capacidad para recibir nuevos proyectos industriales.

El Gobierno estatal sostiene que la generación de empleo es uno de los principales mecanismos para mejorar las condiciones de vida de las familias, por lo que ha enfocado parte de sus acciones en fortalecer la infraestructura y las condiciones necesarias para la actividad productiva. INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES PARA INVERTIR Entre los factores que las empresas consideran antes de establecerse en una entidad se encuentran la ubicación, conectividad, servicios, disponibilidad de personal calificado, proveeduría, seguridad y certeza jurídica, además de las posibilidades de crecimiento.

En ese contexto, la administración estatal plantea ampliar y fortalecer la infraestructura para recibir nuevas compañías y acompañar la expansión de las que ya operan en Coahuila. La estrategia también busca consolidar las cadenas de suministro y aprovechar las condiciones industriales de la entidad, que cuenta con una importante actividad en la producción de vehículos y autopartes, así como en el sector exportador.

BUSCAN MANTENER LA COMPETITIVIDAD ESTATAL El Gobierno de Coahuila atribuye la llegada de estos capitales al trabajo coordinado entre los sectores público y privado, además de las condiciones de seguridad, infraestructura, talento laboral y conectividad que ofrece el Estado.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas ha señalado que el objetivo es mantener a la entidad como un destino competitivo para la inversión y generar oportunidades de empleo mediante el crecimiento de las actividades industriales y productivas. Las cifras de inversiones y puestos de trabajo corresponden al acumulado de la actual administración estatal.