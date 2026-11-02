Atrae Coahuila 222 inversiones por 200 mil millones de pesos

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Atrae Coahuila 222 inversiones por 200 mil millones de pesos
    El gobernador Manolo Jiménez afirma que el objetivo es mantener a la entidad como un destino competitivo para la inversión. CORTESÍA

Los proyectos provienen de 19 países y representan la generación de 86 mil nuevos puestos de trabajo

Coahuila ha concretado la llegada de 222 inversiones procedentes de 19 países durante la actual administración estatal, con un monto cercano a los 200 mil millones de pesos y la generación de 86 mil empleos, de acuerdo con cifras del Gobierno del Estado.

Los resultados, atribuidos a la coordinación entre autoridades, iniciativa privada, organizaciones civiles y ciudadanía de Coahuila, forman parte de la estrategia para mantener la competitividad de la entidad y ampliar su capacidad para recibir nuevos proyectos industriales.

Plantea SICT-Coahuila modernizar la carretera 57 y fortalecer conexión regional

El Gobierno estatal sostiene que la generación de empleo es uno de los principales mecanismos para mejorar las condiciones de vida de las familias, por lo que ha enfocado parte de sus acciones en fortalecer la infraestructura y las condiciones necesarias para la actividad productiva.

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES PARA INVERTIR

Entre los factores que las empresas consideran antes de establecerse en una entidad se encuentran la ubicación, conectividad, servicios, disponibilidad de personal calificado, proveeduría, seguridad y certeza jurídica, además de las posibilidades de crecimiento.

$!El Gobierno Estatal atribuye los resultados a la coordinación con empresarios, organizaciones civiles y ciudadanos.
El Gobierno Estatal atribuye los resultados a la coordinación con empresarios, organizaciones civiles y ciudadanos. CORTESÍA

En ese contexto, la administración estatal plantea ampliar y fortalecer la infraestructura para recibir nuevas compañías y acompañar la expansión de las que ya operan en Coahuila.

La estrategia también busca consolidar las cadenas de suministro y aprovechar las condiciones industriales de la entidad, que cuenta con una importante actividad en la producción de vehículos y autopartes, así como en el sector exportador.

$!Las inversiones anunciadas representan la generación de 86 mil nuevos puestos de trabajo.
Las inversiones anunciadas representan la generación de 86 mil nuevos puestos de trabajo. CORTESÍA

BUSCAN MANTENER LA COMPETITIVIDAD ESTATAL

El Gobierno de Coahuila atribuye la llegada de estos capitales al trabajo coordinado entre los sectores público y privado, además de las condiciones de seguridad, infraestructura, talento laboral y conectividad que ofrece el Estado.

$!La actividad automotriz y la producción de autopartes forman parte de la vocación industrial de Coahuila.
La actividad automotriz y la producción de autopartes forman parte de la vocación industrial de Coahuila. CORTESÍA

El gobernador Manolo Jiménez Salinas ha señalado que el objetivo es mantener a la entidad como un destino competitivo para la inversión y generar oportunidades de empleo mediante el crecimiento de las actividades industriales y productivas.

Las cifras de inversiones y puestos de trabajo corresponden al acumulado de la actual administración estatal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Empleos
Inversiones

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: La revolución de habitarse y cuidar sin olvidarse

NosotrAs: La revolución de habitarse y cuidar sin olvidarse
true

Estados Unidos, una elección histórica

Desde haciendas virreinales hasta bosques cubiertos de niebla, diversos rincones de México han servido como escenario para clásicos del cine de terror nacional e internacional.

¿Te atreves a visitarlos? Los lugares reales de México donde se filmaron historias de terror
Fotos, videos, audios y documentos pueden ocupar gran parte de la memoria del celular.

WhatsApp esconde una herramienta para liberar espacio: así puedes encontrarla y borrar archivos
La excepcional interpretación de Arturo de Córdova en El Esqueleto de la Señora Morales, comedia negra de nuestro cine mexicano

Macario, El esqueleto de la señora Morales, Maclovia... Estas son las mejores películas de Día de Muertos de la época de oro del Cine Mexicano (videos)
Las investigaciones apuntan a una presunta triangulación de recursos públicos mediante empresas fantasma por un monto de 2 mil 450 millones de pesos.

FGR busca procesar a Inés Gómez Mont por desvíos y fraude fiscal
El choque con el guardameta Jesús Owono dejó inconsciente al delantero del Tenerife durante el tiempo añadido del partido ante el Andorra.

¡Fue brutal! Jesús de Miguel, del Tenerife, sufre paro cardiorrespiratorio tras choque con portero
La Selección Mexicana quedó a una victoria de asegurar una medalla en Dakar 2026, luego de superar a Turquía en los cuartos de final del beisbol 5 mixto.

Dakar 2026: México vence a Turquía y avanza a semifinales de Beisbol 5