Plantea SICT-Coahuila modernizar la carretera 57 y fortalecer conexión regional

MONTERREY, N.L.- Fortalecer la conectividad carretera entre Coahuila y los estados vecinos, así como anticipar las necesidades de ampliación y modernización de las vías de comunicación, fueron algunos de los planteamientos presentados por Coahuila durante el Primer Taller Regional Noreste del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI México). El encuentro, realizado en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), reunió a más de 100 ingenieros, especialistas y representantes de los 3 órdenes de gobierno, quienes analizaron los principales desafíos de la región en materia de infraestructura y su desarrollo hacia 2050.

Durante la Mesa de Diálogo Institucional, Gilberto Mario Villatorio, director de Obras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Coahuila, destacó la necesidad de modernizar la carretera federal 57 mediante corredores continuos, en lugar de realizar intervenciones aisladas en determinados tramos. También planteó fortalecer la conectividad entre Saltillo y Monclova, así como entre Monclova y Monterrey, mediante una mayor coordinación entre las entidades involucradas. El funcionario señaló que las ampliaciones carreteras deben planearse con anticipación, a partir de proyecciones de crecimiento del tránsito que permitan incrementar la capacidad y seguridad de las vías antes de que la saturación vehicular y los accidentes se conviertan en problemas recurrentes. Asimismo, destacó la importancia de aprovechar esquemas de concesión e inversión privada para desarrollar proyectos estratégicos que permitan atender las necesidades de infraestructura de la región. BUSCAN PLANEACIÓN MÁS ALLÁ DE PERIODOS DE GOBIERNO Entre las conclusiones de la mesa institucional, representantes de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas coincidieron en que la planeación de infraestructura debe superar los límites territoriales y las decisiones individuales de cada entidad.

En ese sentido, consideraron necesario fortalecer la coordinación interestatal y atender desde las primeras etapas de los proyectos los desafíos sociales, ambientales y relacionados con el derecho de vía. También señalaron la importancia de establecer mecanismos de financiamiento y conservación que permitan dar continuidad a las obras y garantizar su mantenimiento más allá de los periodos gubernamentales. El taller se desarrolló mediante una metodología colaborativa que permitió reunir propuestas, identificar necesidades y analizar oportunidades en seis rubros: agua y sostenibilidad, energía, transporte y logística, infraestructura urbana, financiamiento y gobernanza.

Fernando Gutiérrez Ochoa, coordinador ejecutivo del CPI México, destacó que este ejercicio representa el inicio de un esquema permanente de colaboración para identificar prioridades regionales y aportar propuestas técnicamente viables a la agenda nacional de infraestructura hacia 2050. El Consejo de Políticas de Infraestructura, integrado por nueve organizaciones de los sectores de ingeniería, construcción y finanzas, busca impulsar una planeación de largo plazo que contribuya a fortalecer la competitividad y el bienestar de la población.

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