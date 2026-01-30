Atropella a mujer de la tercera edad en el Centro de Parras

Una mujer de la tercera edad resultó lesionada la mañana del jueves tras ser atropellada a un costado de la Plaza del Beso, en el municipio de Parras.

El accidente se reportó alrededor de las 12:00 horas, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y, tras brindarle los primeros auxilios, trasladaron a la mujer a un centro de salud para su valoración médica.

De acuerdo con la versión del conductor del vehículo involucrado, no se percató de la presencia de la peatón debido a que otro automóvil se encontraba en la esquina, y al intentar evitar una colisión terminó impactando a la mujer.

La afectada fue identificada como María, de aproximadamente 69 años de edad, quien señaló que descendió de la banqueta cuando el automóvil la empujó. Indicó que presentó golpes leves y que su estado de salud no era de gravedad.

Antes del arribo de la ambulancia, la mujer fue auxiliada por la presidenta del DIF municipal, Palohma Rijas, quien se encontraba en el lugar al momento del incidente.

El atropellamiento ocurrió en el cruce de las calles Cayuso y Madero, en el centro del municipio de Parras, una zona de vialidades estrechas y con alta afluencia vehicular, especialmente en horarios de entrada y salida de estudiantes de escuelas cercanas.

Elementos de la Policía y de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance y aseguraron el vehículo Toyota involucrado, el cual fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública para el deslinde de responsabilidades y la cobertura de los gastos médicos correspondientes.