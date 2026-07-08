Auditorías detectaron irregularidades por 29.6 millones de pesos en gestión de Tania Flores en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Entre los ejercicios fiscales de 2022 y 2024, la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectaron irregularidades por un monto acumulado de 29 millones 613 mil 155 pesos en el Ayuntamiento de Múzquiz, durante la administración de la exalcaldesa Tania Vanessa Flores Guerra. Las observaciones, contenidas en diversos informes de fiscalización, corresponden principalmente a gastos no comprobados en obras, bienes y servicios, incumplimientos a la normatividad en materia de adquisiciones, deficiencias en el control interno y pagos cuya documentación justificativa no fue presentada ante las autoridades fiscalizadoras.

EL MAYOR MONTO CORRESPONDE A 2024 De acuerdo con el Informe Anual de Resultados de la Auditoría Superior del Estado, las observaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2024 ascienden a 23 millones 69 mil 268 pesos. De ese total, 2 millones 95 mil 688 pesos corresponden a incumplimientos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila, detectados en las auditorías ASE-07232-2024 y ASE-07372-2024. El resto, 20 millones 973 mil 580 pesos, deriva de 38 observaciones formuladas durante la auditoría ASE-02548-2025, entre las que destacan la falta de documentación comprobatoria por 10 millones 666 mil 164 pesos, incumplimientos a disposiciones normativas por 7 millones 237 mil 913 pesos y deficiencias en los mecanismos de control interno que representaron 2 millones 970 mil 700 pesos. OBSERVACIONES EN 2022 Y 2023 En el ejercicio fiscal 2023, la Auditoría Superior del Estado determinó observaciones por 3 millones 673 mil 504 pesos, concentradas en 34 resultados de la auditoría ASE-04665-2024. Para el ejercicio 2022, las anomalías ascendieron a 1 millón 406 mil 463 pesos, relacionadas con pagos no justificados a personas que figuraban en dos o más entidades públicas, servidores públicos con múltiples cargos, pagos a pensionados con estatus de cancelado y diferencias en registros contables. ASF REPORTRÓ PROBABLE DAÑO AL ERARIO Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación documentó un probable daño a la Hacienda Pública por 1 millón 463 mil 920 pesos, correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento 2023-D-05020-19-0803-2024. Entre las observaciones se encuentran 545 mil 200 pesos por servicios relacionados con el segundo informe de gobierno de la entonces alcaldesa; 249 mil 400 pesos por la contratación de banquete y salón para la posada navideña del personal municipal; 147 mil 320 pesos por la adquisición de un camión recolector y 522 mil pesos por servicios de asesoría legal contratados con un mismo proveedor.

La ASF también señaló un posible fraccionamiento de operaciones, mecanismo mediante el cual se dividen contratos para evitar los procedimientos de licitación pública y permitir adjudicaciones directas. PROCESOS JUDICIALES Tania Flores, quien encabezó el Ayuntamiento de Múzquiz de enero de 2022 a diciembre de 2024, fue detenida recientemente en Nuevo León y enfrenta una investigación por el presunto delito de peculado. Además, en diciembre de 2025 fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio abusivo de funciones, imponiéndosele como medida cautelar la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial. En fechas recientes también fue detenida, junto con su hermano Antonio Flores Guerra, por elementos de la Policía Estatal de Coahuila tras un incidente vial. La exalcaldesa rechazó la versión oficial y sostuvo que acudía a atender un llamado de auxilio de integrantes de su equipo.

EMPRESAS FAMILIARES BAJO LA LUPA La exedil también ha sido señalada por investigaciones periodísticas relacionadas con contratos otorgados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a empresas vinculadas con la familia Flores Guerra. De acuerdo con una investigación de VANGUARDIA MX y Verificado MX, entre 2020 y 2023 seis empresas relacionadas con la familia obtuvieron contratos superiores a 3 mil 200 millones de pesos para el suministro de carbón. Entre las compañías señaladas se encuentran Minerales Don Chilo, Minera Flores de la Carbonífera, Minerales Amarani, Coal de Sabinas, El Volcán Consorcio y Sierra Minería y Transporte, una de ellas propiedad de Antonio Flores Guerra, actual diputado local por el Partido del Trabajo. (Con información de El Universal).

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