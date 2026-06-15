Coahuila: Negocia Tony Flores plurinominal para su esposa

La suplente de la esposa de Víctor Severo, ideólogo y operador político de Ricardo Mejía, se llama Mariana Paola Marroquín Marroquín, y para mayores señas es esposa de Tony Flores .

Ayer domingo, el Instituto Electoral de Coahuila determinó de manera oficial que Lucía Inés ocupará la diputación plurinominal que se adjudicó al PT, tras la elección del pasado 7 de junio.

El poema cobra actualidad porque se filtró que el aún diputado local del PT negocia con Víctor Severo Ortiz y su esposa Lucía Zorrilla la cesión de la diputación plurinominal a su esposa.

Poderoso caballero es don Dinero, satirizó en un poema el escritor y político español don Francisco de Quevedo Villegas , allá por 1605.

En la clase política comarcana es conocida la afición de Víctor, que a la hora de los negocios y el dinero no es tan severo, por lo que se habla de que ya entraron en negociaciones con Mariana y Tony.

De concretarse el acuerdo, Lucía tomará posesión como legisladora local, y luego de algunas semanas solicitará licencia al cargo para dar paso a la llegada de Marroquín Marroquín.

¿Suena desmesurado y absurdo?

Bueno, pues es ahí es donde toma sentido la frase de que poderoso caballero es don Dinero, ya que al aún legislador del PT le sobran recursos económicos.

Veremos y diremos...

DOS PARA UDC

Pleno de felicidad se mostró ayer el líder del Partido UDC, Lenin Pérez, en redes sociales, tras la asignación de diputaciones plurinominales para la próxima legislatura.

“Hoy en el IEC se confirmó una gran noticia para nuestra gente, Javier Navarro y Beto de Luna son nuestros diputados, ¡Enhorabuena!”, posteó en Facebook.

UDC tendrá así dos importantes posiciones en el Congreso local, lo que le servirá a Lenin para negociar acuerdos con el Revolucionario Institucional.

Vivillo desde chiquillo...

MAESTROS DEL ALBUR

El lenguaje escatológico de los dirigentes nacionales del PRI, Alito Moreno y Carolina Viggiano, salió de los baños públicos para convertirse en una fuerza comunicacional de este partido.

La intrusión de este lenguaje marginal, antiguamente prohibido en las mesas familiares y en conversaciones de gente decente, es ahora instrumento de humor y socialización política.

Y es por eso que al líder del Partido Revolucionario Institucional no le importó referirse con sorna a la elección a diputados locales en Coahuila.

“Nos los vamos a clavar bonito”, espetó Alejandro Moreno, durante una gira de trabajo por Coahuila, al vaticinar a la derrota de Morena en la elección del 7 de junio a diputados locales.

La secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, se aventó otra perla negra del lenguaje vulgar, propio de Chis Chas y Chaff y Queli, al hablar de las acusaciones de Estados Unidos contra morenistas:

“Miren si les cayó como anillo al dedo todo esto que han hecho, les tengo una noticia; ahora les va a caer como dedo en el anillo, la justicia que viene detrás de ustedes”, albureó.

Para cerrar con broche de oro, el ex gobernador de Coahuila, y actual diputado federal del PRI, Rubén Moreira, tras conocer el aplastante triunfo del PRI en Coahuila, se burló de la 4T.