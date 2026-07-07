Coahuila: Si Tania habla, caerán Tony, Jacobo y Mayito

Si la lógica se impone y Tania decide hablar, para negociar que le retiren cargos, entonces anote entre los próximos investigados a Tony Flores, Jacobo Rodríguez y Mayito López.

¿Quién sigue? Es la pregunta recurrente en la clase política comarcana, tras el golpe de autoridad del gobernador Manolo Jiménez, con la detención de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores .

El hermano de Tania, y el hoy alcalde de Piedras Negras, se encuentran involucrados directamente en el saqueo de recursos en el ayuntamiento de Múzquiz, cuando esta fue alcaldesa de la ciudad.

El exalcalde de Nueva Rosita, Mayito López, también participó en turbios negocios con la expresidenta del Pueblo Mágico, y trae una larga cola en materia de corrupción, aseguran.

A los tres les conviene que Tania Flores recupere su libertad y mantenga la boca cerrada, pero eso seguramente ya no dependerá de ellos, sino de una decisión personal de la exalcaldesa.

Por lo pronto, la familia Flores Guerra ya se movió para comprarle seguridad y protección al interior del penal, ante el temor de intimidaciones y agresiones.

El espacio se cierra. Tania Vanessa sabe que puede ser traicionada por su hermano Tony, pues entre ambos los pactos de honor no sirven, y los de familia no son duraderos.

Al tiempo...

Trenzas a remojar

Ante la reciente detención de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, la regidora saltillense por Morena, Ale Salazar, puso sus trenzas a remojar y de inmediato buscó al periodista Sergio Alvizo.

El comunicador de Núcleo Radio Televisión, como se recordará, denunció a la exaspirante a diputada local por el delito de amenazas, y la averiguación mantiene su curso legal.

A pesar de las llamadas a su celular y los reiterados intentos de comunicación de la morenista, a través de terceros, Sergio se ha negado a establecer contacto con la funcionaria municipal.

El asunto luce complicado para Alejandra Salazar, que sabe que no va a pisar la cárcel, pero que una sentencia legal en su contra será letal para su carrera política.

Ni cómo ayudarle.

En espera

En Torreón, Luis Lauro Villarreal puede que traiga el sol de frente y ocupe en las próximas semanas un cargo importante en la administración municipal de Miguel Riquelme.

Sin mucho ruido, el político lagunero ha demostrado capacidad y experiencia en distintas responsabilidades regionales y estatales, que serán de gran utilidad en la administración local.

Por el momento, Lauro se encuentra a la expectativa y, cuando se le pregunta por alguna posición deseada, responde que trabajará donde el gobernador Manolo Jiménez y MARS dispongan.

Veremos y diremos...

Dos caras del PRI

A nivel nacional continúan en el PRI las renuncias y deserciones de connotados militantes de este organismo político, que salen en busca de mejores oportunidades políticas.

En el Estado de México, por ejemplo, acaba de renunciar la diputada local Lilia Urbina Salazar, y antes de ella se fueron Alejandra del Moral, Paola Jiménez y Carolina Monroy del Mazo.

En Coahuila, el Revolucionario Institucional se mantiene unido y fuerte, bajo el mando de don Carlos Robles Loustaunau, y no se observa que exista descontento ni rebeldía al interior.

El Estado de México fue, en su oportunidad, el granero de votos para el PRI, y también semillero de grandes figuras y grupos políticos, como Carlos Hank y el Grupo Atlacomulco.

Lana federal

La capacidad de gestión del ayuntamiento de Piedras Negras ha superado las expectativas y se ha convertido en uno de los más beneficiados por el Gobierno federal en obras y apoyos sociales.

Dos terrenos fueron desincorporados por el Congreso de Coahuila, que permitirán la instalación de dos guarderías del IMSS en la ciudad, informó el alcalde Jacobo Rodríguez.

Añadió que el DIF nacional entregó en 2025, 40 millones de pesos para un asilo y este 2026 destinó 23 millones de pesos al ayuntamiento para la construcción de una casa hogar para niños.

El edil fronterizo destacó que se encuentra también en trámite en el Congreso local la donación de un terreno para la instalación de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por lo que se ve, la lana está en la Ciudad de México.

La pregunta de hoy:

¿Cómo le hizo la maestra Norma Escobedo para lograr un ascenso sindical, luego de ser denunciada por desaparecer 119 millones de pesos del Seguro del Maestro de la Sección 38?