Augura Tomás Gutiérrez Merino un 2026 de prosperidad para Ramos Arizpe

Coahuila
/ 30 diciembre 2025
    Augura Tomás Gutiérrez Merino un 2026 de prosperidad para Ramos Arizpe
    El edil destacó que el camino hacia el 2026 está trazado mediante la coordinación con el Gobierno del Estado. FOTO: CORTESÍA

El próximo año representa una oportunidad para consolidar el rumbo de desarrollo del municipio

Con un mensaje de confianza y esperanza, el municipio de Ramos Arizpe se declara listo para recibir el 2026, con la convicción de que será un año marcado por el trabajo constante, la prosperidad, el crecimiento y el bienestar para las familias que lo integran.

Así lo expresó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien destacó que el próximo año representa una nueva oportunidad para consolidar el rumbo de desarrollo que ha seguido la ciudad en los últimos meses.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe invita a contribuyentes a pagar el predial 2026

El Presidente Municipal subrayó que el objetivo central de su administración es fortalecer la unidad social, el trabajo coordinado entre los distintos sectores y una visión clara de futuro que permita seguir avanzando de manera ordenada y sostenible.

En este contexto, afirmó que el 2026 será un periodo clave para profundizar las acciones que impulsen el desarrollo integral del municipio.

“El 2026 será un año de prosperidad para Ramos Arizpe. Implica seguir avanzando con responsabilidad, cercanía y resultados, poniendo siempre en el centro a las familias y al desarrollo integral de nuestro municipio”, expresó Gutiérrez Merino, al reiterar su compromiso con una gestión cercana a la ciudadanía y enfocada en atender las principales necesidades de la población.

El alcalde reafirmó que su gobierno continuará impulsando acciones para fortalecer la economía local, generar más oportunidades de empleo y elevar la calidad de vida de las y los ramosarizpenses, a través de un gobierno ordenado, eficiente y con metas claras. Señaló que la confianza ciudadana y la participación social son elementos fundamentales para lograr estos objetivos.

Durante el año que concluye, Ramos Arizpe registró avances importantes en distintos rubros. Entre ellos, destacó la puesta en marcha del C2, la apertura de la primera Clínica de la Salud Popular, la implementación de la Ruta Estudiantil y el desarrollo de diversos programas sociales, así como la iniciativa “Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma”, que ha permitido mejorar la infraestructura urbana en diferentes sectores del municipio.

A estos logros se suman el respaldo al campo, las acciones para atender el abasto de agua y la búsqueda constante de soluciones a los retos que enfrenta la ciudad, lo que ha contribuido a sentar bases sólidas para el crecimiento futuro.

TE PUEDE INTERESAR: Acciones para fortalecer el servicio de agua de Ramos Arizpe son permanentes: Alcalde

Finalmente, el edil destacó que el camino hacia el 2026 está trazado mediante la coordinación con el Gobierno del Estado, la visión y participación de la ciudadanía, así como la cercanía con el sector industrial y empresarial, factores que seguirán posicionando a Ramos Arizpe como un municipio dinámico y con un futuro prometedor.

