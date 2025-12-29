Ramos Arizpe invita a contribuyentes a pagar el predial 2026

Ramos Arizpe, Coahuila.– El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe exhortó a las y los contribuyentes a cumplir de manera oportuna con el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2026, una contribución clave para mantener las finanzas sanas y continuar impulsando obras, servicios y programas en beneficio de la comunidad.

Durante el inicio de 2025, la ciudadanía mostró un alto nivel de responsabilidad y confianza, registrándose una participación significativa de contribuyentes que acudieron a realizar su pago en los primeros meses del año, fortaleciendo así la capacidad operativa del municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino reconoció este compromiso y destacó su impacto directo en el desarrollo de Ramos Arizpe.

“La confianza y la responsabilidad de las y los ciudadanos se reflejan cuando cumplen con el pago de su predial. Gracias a esa participación, durante los primeros meses de 2025 pudimos avanzar en obras, servicios y acciones que hoy benefician a toda la comunidad”, señaló el edil.

El pago del predial para 2026 podrá realizarse a partir del 2 de enero tanto en línea, a través de la siguiente liga, como en las cajas de Presidencia Municipal.

El cumplimiento puntual de esta obligación permite al Ayuntamiento planear con mayor certeza, invertir de manera responsable y atender oportunamente las necesidades prioritarias del municipio, desde infraestructura urbana y servicios públicos, hasta programas sociales y acciones de seguridad, asegurando el bienestar de todas y todos los habitantes de Ramos Arizpe.