Acciones para fortalecer el servicio de agua de Ramos Arizpe son permanentes: Alcalde

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continúa trabajando de manera constante para ofrecer un mejor servicio en el sistema de agua potable, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

A través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), se implementan acciones orientadas a garantizar un suministro continuo, de calidad y con mayor cobertura para miles de familias del municipio.

“Muchas de las acciones probablemente la ciudadanía no las ve a simple vista, pero están consolidando un modelo de gestión del agua basado en planeación, eficiencia operativa y responsabilidad social, además estas labores son permanentes”, destacó el alcalde.

Como parte de esta estrategia, EMAS fortaleció la infraestructura hidráulica con la perforación y equipamiento de un nuevo pozo en la colonia Lomas de Villasol (Sector Minerva), entregado el 23 de diciembre, que abastece de manera directa a colonias como Urbivilla, Fraccionamiento Colosio, Cactus, Mirador Analco II, entre otras, atendiendo una de las principales demandas del sector poniente de la ciudad.

Además, se encuentra en proceso de exploración un segundo pozo en la colonia Analco, que permitirá ampliar aún más la capacidad de suministro. En paralelo, se realizaron acciones inmediatas para garantizar la continuidad del servicio, atendiendo daños en los pozos 1 y 5 de la colonia Analco mediante brigadas especializadas.