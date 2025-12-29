Acciones para fortalecer el servicio de agua de Ramos Arizpe son permanentes: Alcalde
La Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) implementa acciones para garantizar suministro continuo
El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continúa trabajando de manera constante para ofrecer un mejor servicio en el sistema de agua potable, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.
A través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), se implementan acciones orientadas a garantizar un suministro continuo, de calidad y con mayor cobertura para miles de familias del municipio.
“Muchas de las acciones probablemente la ciudadanía no las ve a simple vista, pero están consolidando un modelo de gestión del agua basado en planeación, eficiencia operativa y responsabilidad social, además estas labores son permanentes”, destacó el alcalde.
Como parte de esta estrategia, EMAS fortaleció la infraestructura hidráulica con la perforación y equipamiento de un nuevo pozo en la colonia Lomas de Villasol (Sector Minerva), entregado el 23 de diciembre, que abastece de manera directa a colonias como Urbivilla, Fraccionamiento Colosio, Cactus, Mirador Analco II, entre otras, atendiendo una de las principales demandas del sector poniente de la ciudad.
Además, se encuentra en proceso de exploración un segundo pozo en la colonia Analco, que permitirá ampliar aún más la capacidad de suministro. En paralelo, se realizaron acciones inmediatas para garantizar la continuidad del servicio, atendiendo daños en los pozos 1 y 5 de la colonia Analco mediante brigadas especializadas.
El alcalde resaltó que estos avances reflejan una visión clara de gobierno:“En Ramos Arizpe tomamos decisiones firmes para garantizar servicios públicos de calidad. El agua es un derecho fundamental y por eso estamos invirtiendo, modernizando y planeando con responsabilidad, para que hoy y en el futuro las familias cuenten con un servicio digno y confiable.”
Como parte del fortalecimiento operativo, EMAS completó la electrificación de tres pozos de extracción que antes funcionaban con diésel, generando un ahorro mensual superior a 288 mil pesos, además de realizar obras de interconexión eléctrica que mejoran la eficiencia y sostenibilidad del sistema.
Durante el año, también se llevaron a cabo acciones de mantenimiento y equipamiento en pozos profundos, así como la ejecución de obras de drenaje sanitario en diversos sectores de la ciudad, resolviendo problemas de escurrimientos, contaminación e insalubridad que afectaban a zonas urbanas y vialidades estratégicas.
Estas acciones consolidan el compromiso del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe por garantizar un servicio de agua potable eficiente, confiable y sustentable para todas las familias del municipio.