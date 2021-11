Crece violencia que deriva en feminicidios en Coahuila; alertan organizaciones civiles

Mientras que los feminicidios han venido a la baja en este año, los delitos de violencia contra la mujer, que son considerados como la ruta que siguen potenciales feminicidas, han ido en incremento.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, organizaciones de la sociedad civil han insistido que mientras no se ataque el fondo de la violencia contra la mujer, los esfuerzos para erradicar feminicidios serán insuficientes.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y octubre del 2021, se han registrado 17 casos de feminicidio en todo Coahuila, mientras que en el mismo período, pero del año anterior, se contabilizaron 22.

Sin embargo, sí se registra un incremento en otros delitos. Por ejemplo, la violencia sexual se ha disparado 99 por ciento, la violencia familiar en un 35 por ciento, mientras que las lesiones dolosas contra mujeres aumentaron 12 por ciento.

Estos índices de violencia clasificados por género revelan que no han disminuido los delitos previos al punto cúspide de la violencia contra la mujer como es el feminicidio, según el “Violentómetro”, la herramienta del Instituto Politécnico Nacional para identificar índices de violencia que empiezan con bromas hirientes para colocar banderas rojas en el hogar o en una relación personal con un agresor.

En esta misma herramienta, las lesiones, las violaciones y la violencia psicológica que muchas veces se vive en el ámbito familiar, se colocan entre los puntos número 8 y 27, de los 30 puntos que identifica el violentómetro previo al feminicidio.

“Con estos datos no podemos pronosticar o prever que los feminicidios van a acabar, no mientras no se eliminen otras formas previas de violencia. La violencia va en aumento y es progresiva. Sí, en este año disminuyeron, pero con los otros delitos, entonces podríamos decir que el otro año podrían incrementar. Si el Estado es permisivo con la violencia familiar, claro que va a haber feminicidios, porque esa es la historia previa de los casos que hemos visto”, dijo Adrinana Romo, vocera de la organización Red de Mujeres de La Laguna.

Además de esta incidencia, de acuerdo con Rosa María Salazar, de la Fundación Luz y Esperanza, recordó que el 77 por ciento de las mujeres que sufren violencia, no denuncia.