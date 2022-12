SALTILLO, COAH.- La doctora Carolina Bárcenas Martínez, quien ha atendido a más de mil pacientes a domicilio por COVID-19, informó que desde el 13 de diciembre se dispararon los casos: de cada 10 pacientes que atiende en el consultorio particular, 6 resultan positivos,

Hasta este viernes, la Secretaría de Salud reportó en Coahuila 665 casos activos, con 185 en Saltillo, además de 28 hospitalizados en el estado y 10 en esta capital, sin embargo, consideró que hay un subregistro de pacientes que no es posible precisar.

“Desde el 13 de diciembre empecé a notar un aumento en los casos, solo que los síntomas son muy leves, gracias a Dios. La mayoría de los cuadros son similares a un resfriado leve, exceptuando personas vulnerables que corren el riesgo de complicarse, pero es muy poco común;

“La gente que tiene síntomas leves normalmente no se hace una prueba, andan por ahí sin darse cuenta que lo están padeciendo. Hay un sub-registro, muchas personas que son asintomáticas o la mayoría con síntomas leves, como no se sienten tan mal, no buscan la atención médica”, expresó Bárcenas Martínez.

La explicación puede ser que las personas desarrollaron más defensas contra el Coronavirus, dado que gran parte de la población cuenta con dos, tres o más vacunas o ya padecieron la enfermedad, de manera que el virus entra y sale del cuerpo como si nada.

“Está infra-diagnosticado porque los síntomas son leves, no saben que tienen Covid; los que se sienten muy mal se hacen pruebas y están negativos a Covid, resulta que es un resfriado, no se complican son dos, tres días en cama con fiebre, moco, estornuda y la gripa se quita”, puntualizó la médica.

De sus pacientes, de cada 10 que atiende, seis presentan Coronavirus, dos Influenza y dos Resfriado común.

“Nos damos cuenta del aumento de los casos, porque empezaron a aumentar las consultas, al principio eran resfriados comunes, hace un mes vimos un aumento en los casos de influenza y desde el 13 de diciembre, lo tengo bien marcado porque no habíamos tenido ningún positivo, los casos de Covid se dispararon de 4 a 6 grados;

“Le puede dar a cualquiera, los que se pueden complicar, en que su Covid evoluciona a neumonía, son las personas vulnerables: de la tercera edad, diabéticos, hipertensos, personas con bajas defensas”, refirió la especialista.

Otro sector poblacional en riesgo son las personas con obesidad y sobrepeso, porque por lo general están asociadas a enfermedades metabólicas, como hipertensión y diabetes, mala alimentación y una baja en las defensas.

“La recomendación, aunque todavía no es oficial, es volver a usar cubrebocas, tratar de no estar en espacios cerrados con mucha gente, el lavado de manos, el uso de gel antibacterial y evitar el saludo de contacto físico”, concluyó la doctora Bárcenas Martínez.