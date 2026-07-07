Auto clásico se impacta contra salón cultural abandonado en Parras

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Coahuila
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    Auto clásico se impacta contra salón cultural abandonado en Parras
    El conductor de un automóvil clásico fue detenido luego de presuntamente intentar agredir a su acompañante y a personal de emergencias tras el accidente. PEDRO PESINA

Un Cadillac modelo 1946 se salió del camino y se impactó contra una barda; el conductor fue detenido tras presuntamente agredir a su acompañante y a paramédicos

PARRAS, COAH.- Un automóvil clásico se impactó contra la barda de un salón cultural abandonado en el Barrio del Refugio, conocido como “Camiseta”, dejando únicamente daños materiales y movilizando a cuerpos de emergencia durante el fin de semana.

De acuerdo con el reporte, el accidente fue notificado al sistema de emergencias, por lo que al lugar acudieron paramédicos, elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. En el sitio localizaron un vehículo Cadillac modelo 1946 incrustado en la barda del inmueble, con una pareja en su interior.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/abandono-y-vandalismo-deterioran-antiguo-salon-de-misiones-culturales-en-parras-GC21986365

Tras rescatar a los ocupantes, las autoridades señalaron que el conductor presuntamente presentaba aliento alcohólico y adoptó una actitud agresiva. Según el informe, intentó agredir a la mujer que lo acompañaba y posteriormente también arremetió contra los paramédicos que brindaban atención, por lo que fue sometido por los policías y trasladado a las celdas municipales para responder por su conducta.

Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas de gravedad y que el accidente dejó únicamente daños materiales. Personal de Tránsito tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado del vehículo al corralón mediante una grúa, mientras se realizan las investigaciones para determinar las causas del percance.

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