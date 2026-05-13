Autoridades de Coahuila detienen en Monclova a líder de grupo del crimen organizado

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    Autoridades de Coahuila detienen en Monclova a líder de grupo del crimen organizado
    Elementos estatales y ministeriales desplegaron un operativo en la colonia Carranza de Monclova para concretar la captura de un presunto operador criminal. FGE

Autoridades estatales y ministeriales detuvieron en Monclova a un hombre señalado como presunto operador de un grupo criminal con presencia en Nuevo León y Tamaulipas

MONCLOVA, COAH.- En un operativo coordinado entre corporaciones estatales y ministeriales, un hombre identificado como Juan “N” fue detenido en Monclova al ser señalado como presunto integrante de un grupo criminal con operaciones en el norte del país.

La captura se realizó el martes 12 de mayo, luego de una serie de trabajos de inteligencia desarrollados por elementos de la Policía Estatal de Coahuila en conjunto con la Fiscalía General del Estado, quienes mantenían seguimiento sobre las actividades del sospechoso.

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De acuerdo con las autoridades, el detenido es originario de Monclova y presuntamente buscaba extender actividades ilícitas en territorio coahuilense, tras haber operado anteriormente en los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

La intervención policial se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la colonia Carranza, donde elementos de seguridad implementaron un cerco estratégico para concretar la detención.

Como parte de las labores de investigación, el área de inteligencia utilizó drones y mecanismos de identificación para corroborar la identidad del objetivo antes de ejecutar la acción judicial.

Posteriormente, y tras obtener una orden de cateo emitida por un juez de control, agentes ministeriales ingresaron al inmueble donde se encontraba el presunto implicado.

Durante la diligencia fueron aseguradas dos armas cortas y dos dispositivos DVR de distintas marcas, artículos que quedaron bajo resguardo de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal, el Grupo de Reacción Centro (GRC) y la Policía Municipal de Monclova, quienes brindaron apoyo perimetral y táctico.

Juan “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público local, instancia que continuará con las investigaciones por los delitos de suministro de narcóticos y amenazas.

Las autoridades estatales señalaron que este tipo de acciones forman parte de los acuerdos y estrategias de seguridad desarrollados en las Mesas de Coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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